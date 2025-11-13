Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români +18 foto
Ultrașii bosniaci vor sta în aceeași peluză cu suporterii români! FOTO Montaj Imago/Sport Pictures
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 13:23
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 14:35
  • De ce îl contestă ultrașii bosniaci pe președintele propriei federații înaintea meciului cu România.
  • Cine este Vico Zeljkovic, 36 de ani, liderul forului de la Sarajevo, și legătura lui cu conducerea Republicii Srpska, sprijinită din umbră de Vladimir Putin și Rusia.
  • Motiv de neliniște: ultrașii bosniaci vor sta în aceeași peluză cu suporterii români!
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

De multă vreme sunt ultrașii bosniaci împotriva președintelui federației, dar vulcanul a erupt înaintea meciului cu „tricolorii”, programat sâmbătă, la Zenica.

Protestul ultras în toată Bosnia: „Afară cu federația!”

BH Fanaticos, principala facțiune a galeriei naționalei, a lansat un protest dur, arătând spre Vico Zeljkovic. Pentru fanii radicali, el este inamicul numărul unu.

L-au contestat acum, acuzându-l că i-a interzis la confruntarea decisivă cu România.

„Nu ne va opri niciodată. Vom fi la Zenica sâmbătă”, au avertizat ei.

Zeljkovic a susținut că le-a dat 900 de bilete. Ulterior, fostul internațional Emir Spahic, director sportiv al forului bosniac din aprilie 2024, a anunțat că le-a mai oferit 600 de tichete.

Dar Fanaticos, care împlinesc 25 de ani în 2025 și care pregăteau o scenografie specială pentru jocul de sâmbătă, au negat aceste informații.

Și au afișat bannere cu mesaj dur în întreaga țară: „Nu ne puteți cumpăra!” sau „Afară cu federația!”.

Vico Zeljkovic, nepotul controversatului politician susținut de Vladimir Putin

Conflictul dintre ultrași și președintele Zeljkovic rămâne incendiar.

GOLAZO.ro a aflat secretul furiei suporterilor bosniaci. De ce îi deranjează Zeljkovic atât de mult.

Cine este Vico Zeljkovic? În vârstă de 36 de ani, omul de afaceri a devenit în 2020 președintele forului de fotbal al Republicii Srpska. Un an mai târziu, a urcat mai mult: din 2021 este președintele federației bosniace, iar în 2025 a fost reales pentru al doilea mandat de patru ani.

Cauza revoltei ultras? Zeljkovic e nepotul controversatului politician Milorad Dodik, fost președinte și cel care dirijează totul în republica autonomă Srpska.

Naționalist de origine sârbă sprijinit din umbră chiar de Vladimir Putin și care militează pentru ruptura de Bosnia și alipirea la Serbia.

Eternul conflict dintre bosniaci și sârbi e cauza vulcanului în fierbere de la Sarajevo.

FOTO. Cum arată stadionul pe care se joacă Bosnia - România

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Ultrașii Bosniei stau în aceeași peluză cu fanii noștri

Un motiv de neliniște este locul în care vor sta ultrașii bosniaci pe stadion sâmbătă.

O posibilitate terifiantă de escaladare a conflictului, de extindere a sa și în tribune, contra galeriei noastre.

Potrivit planului organizatorilor de la arena „Bilino Polje”, Fanaticos ar urma să ocupe un sector din aceeași peluză in care vor fi și fanii români.

500
de suporteri români sunt așteptați sâmbătă seară pe arena din Zenica

Practic, ultrașii bosniaci și susținătorii „tricolorilor” vor fi aproape unii de alții.

Între ei vor fi o zonă-tampon, gard și cordon de stewarzi.

Întrebarea care se pune aici, în Bosnia, dacă Fanaticos vor veni în cele din urmă la meci. Conflictul cu propria federație e apăsător.

VIDEO. Stadionul din Zenica

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei bosnia vladimir putin ultrasi preliminarii cm 2026
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

