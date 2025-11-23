Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”
Arne Slot. Foto: Imago
Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 20:30
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 20:30
  • Arne Slot (47 de ani) și-a asumat responsabilitatea după ce Liverpool a suferit al optulea eșec în ultimele 11 meciuri, în urma înfrângerii categorice cu Nottingham, scor 0-3.

Nottingham Forest a obținut cea mai clară victorie de la instalarea lui Sean Dyche pe banca tehnică, la finalul lunii octombrie. În etapa anterioară, Liverpool cedase cu același scor în fața lui Manchester City, 3-0.

Arne Slot, după înfrângerea cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”

„Vreau să subliniez că eu sunt responsabil pentru aceste înfrângeri. Ești responsabil atunci când câștigi, dar și atunci când pierzi. Nu pot găsi suficiente scuze pentru rezultatele pe care le avem. Suntem mult prea departe de nivelul necesar, iar eu sunt responsabil.

Ceea ce văd însă este că echipa continuă să încerce până în ultimul minut. Nu a fost cazul cu Manchester City (0-3, acum două săptămâni), dar în toate celelalte meciuri am fost echipa dominantă și ne-am creat ocazii”, a declarat Arne Slot, conform dailymail.co.uk.

11
este locul ocupat de Liverpool, campioana en-titre, după cele 12 etape disputate în Premier League. „Cormoranii” au 18 puncte, dar pot fi depășiți de rivala Everton în cazul unei victorii cu Manchester United

Arne Slot: „Ratăm ocazii, dar asta nu se va întâmpla tot sezonul”

În acest sezon, Liverpool a înscris 33 de goluri, tot atâtea câte a încasat.

„În ultima vreme, aproape constant, ratăm ocazii, iar cele câteva ale adversarilor se transformă în goluri, dar asta nu va continua toată sezonul.

Avem nevoie de acel moment de energie, de un gol. Dacă joci bine și marchezi primul gol, adversarul se demoralizează”, a mai spus tehnicianul.

Liverpool a început mai bine partida în fața celor 60.000 de suporteri și a ratat o ocazie uriașă prin Mac Allister, care a trimis un șut periculos, care a fost însă respins. Gakpo și Salah au irosit alte ocazii importante.

Contrariul s-a întâmplat (n.r. - cu Nottingham)… ei au primit un impuls uriaș după ce au marcat pentru 1-0. Văd multe situații în care, în mod normal, rezultatul ar fi fost diferit, dar acum suntem într-o perioadă dificilă și trebuie să facem și mai mult când lucrurile nu merg în favoarea ta. Arne Slot

Slot a refuzat însă să pună înfrângerea pe seama arbitrajului, după ce primul gol a venit în urma unei faze controversate, în care Dan Ndoye i-ar fi blocat viziunea portarului Alisson

„Nimeni nu vrea să mă audă vorbind despre deciziile arbitrului când pierzi cu 3-0 acasă cu Forest. Ar trebui să mă uit la mine și la echipă, dar arată totuși cât de mult poate schimba un gol dinamica unui meci”

Nottingham Forest a deschis scorul prin Murillo ('33). Repriza a doua a confirmat dezastrul pentru Liverpool. Savona ('46) a dus scorul la 2-0, finalizând din careu după o centrare venită de la Neco Williams.

Gibbs-White ('78), unul dintre cei mai buni oameni ai oaspeților, a înscris pentru 3-0, stabilind un rezultat care a redus la tăcere tribunele de pe Anfield.

liverpool Premier League nottingham arne slot
