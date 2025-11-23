A încălcat legea Un fotbalist a fost suspendat după ce a făcut un lucru interzis complet în Iran. Cum se apără

Jucătorul Armin Sohrabian (30 de ani) a fost suspendat de Federația Iraniană de Fotbal după ce a fost zărit cu o băutură alcoolică în mână.

Legile din sunt bazate pe Sharia, motiv pentru care consumul de alcool este interzis încă din 1979.

Fundașul central este suspendat până în momentul în care Comisia de Disciplină se va pronunța în cazul său.

Fotbalist iranian, suspendat pentru că a consumat alcool

Un videoclip cu Armin Sohrabian care ținea o băutură alcoolică de culoare galbenă în mână, a fost postat pe internet, iar Federația Iraniană de Fotbal a fost alertată.

Fotbalistul și-a cerut scuze, sâmbătă seară, prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare.

„Un videoclip cu mine care este publicat, este vechi de câțiva ani și, din păcate, cineva care are o problemă personală cu mine l-a postat.

M-am concentrat pe succes în ultimul sezon și sper să strălucesc la Cupa Mondială.

Judecata este a lui Dumnezeu, dar toți cei din jurul meu și al coechipierilor mei știu că nimic nu este mai important pentru mine decât succesul.

Dacă publicarea acestui videoclip vechi v-a jignit pe voi, fanii Esteghlal, îmi cer scuze și sper că mă veți ierta”, a scris Armin Sohrabian într-un story postat pe Instagram.

1 selecție la echipa națională a Iranului are Armin Sohrabian

Până în acest moment, Federația Iraniană de Fotbal nu a făcut niciun comentariu legat de cazul fotbalistului.

Mai mulți fotbaliști au fost prinși consumând alcool în 2023

La o petrecere de revelion din orașul Dumavand, mai mulți fotbaliști au fost reținuți de poliție pentru consum de alcool.

De asemenea, la petrecere au participat și femei, motiv pentru care au încălcat o altă lege din Iran: Dansul între persoanele de sex opus este interzis.

„Mai mulți jucători ai unuia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Teheran au fost arestați la o petrecere mixtă în orașul Damavand.

Unii dintre acești jucători se aflau într-o stare anormală din cauza consumului de alcool”, a relatat poliția iraniană, pentru agenția de presă Tansim, conform The Guardian.

Legislația iraniană permite consumul de alcool numai de către minoritățile non-musulmane, însă doar în scop religios.

