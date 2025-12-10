A fost penalty sau nu? Arne Slot, răspuns sincer despre faza controversată de la Inter - Liverpool: „În Premier League nu s-ar fi dat”

- Inter - Liverpool 0-1. Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a vorbit despre penalty-ul controversat acordat de „centralul” Felix Zwayer (44 de ani).
Liverpool s-a impus pe San Siro, în urma unui penalty controversat care a fost transformat fără emoții de Dominik Szoboszlai, în minutul 88.
Arne Slot a răspuns cu sinceritate despre penalty: „Nu l-am fi primit în Premier League”
La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul celor de la Liverpool și-a lăudat jucătorii pentru prestația de pe San Siro.
Tehnicianul a recunoscut că penalty-ul primit de englezi în ultimele minute a fost acordat cu ușurință, însă crede că decizia a echilibrat situația creată după golul anulat în minutul 31.
Atunci, lovitura de cap a lui Hugo Ekitike l-a lovit în mână pe fotbalist și a ajuns la Konate, care a băgat-o în poartă, dar golul a fost anulat după intervenția VAR.
„O mentalitate grozavă. În a doua repriză, am devenit din ce în ce mai buni. Eram deja aproape de a marca cu Conor Bradley și Hugo Ekitike. Și, în final, am primit un penalty, care, dacă a fost penalty, am fi putut avea 10 în acest sezon.
Acesta a fost un penalty pe care nu cred că l-am fi primit în Premier League, dar, din nou, cred că primul gol a fost mai clar un gol decât greșeala în care a fost acordat penalty-ul”, a declarat Arne Slot, potrivit liverpoolfc.com.
Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”
La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.
„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.
După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, pentru SkySports.
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|5
|15
|2
|Bayern
|6
|15
|3
|Atalanta
|6
|13
|4
|PSG
|5
|12
|5
|Inter
|6
|12
|6
|Real Madrid
|5
|12
|7
|Atletico Madrid
|6
|12
|8
|Liverpool
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Tottenham
|6
|11
|10
|Dortmund
|6
|10
|11
|Chelsea
|6
|10
|12
|Manchester City
|5
|10
|13
|Sporting
|6
|10
|14
|Barcelona
|6
|10
|15
|Newcastle
|5
|9
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Galatasaray
|6
|9
|18
|Monaco
|6
|9
|19
|PSV
|6
|8
|20
|Leverkusen
|5
|8
|21
|Qarabag
|5
|7
|22
|Napoli
|5
|7
|23
|Juventus
|5
|6
|24
|Pafos
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Royale Union SG
|6
|6
|26
|Olympiacos
|6
|5
|27
|Club Brugge
|5
|4
|28
|Athletic Bilbao
|5
|4
|29
|Copenhaga
|5
|4
|30
|Frankfurt
|6
|4
|31
|Benfica
|5
|3
|32
|Slavia Praga
|6
|3
|33
|Bodo/Glimt
|5
|2
|34
|Villarreal
|5
|1
|35
|Kairat
|5
|1
|36.
|Ajax
|5
|0