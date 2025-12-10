A fost penalty sau nu? Arne Slot, răspuns sincer despre faza controversată de la Inter - Liverpool: „În Premier League nu s-ar fi dat” +13 foto
Arne Slot FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

A fost penalty sau nu? Arne Slot, răspuns sincer despre faza controversată de la Inter - Liverpool: „În Premier League nu s-ar fi dat”

Gabriel Neagu
Publicat: 10.12.2025, ora 13:21
Actualizat: 10.12.2025, ora 13:21
  • Inter - Liverpool 0-1. Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a vorbit despre penalty-ul controversat acordat de „centralul” Felix Zwayer (44 de ani).

Liverpool s-a impus pe San Siro, în urma unui penalty controversat care a fost transformat fără emoții de Dominik Szoboszlai, în minutul 88.

Arne Slot a răspuns cu sinceritate despre penalty: „Nu l-am fi primit în Premier League”

La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul celor de la Liverpool și-a lăudat jucătorii pentru prestația de pe San Siro.

Tehnicianul a recunoscut că penalty-ul primit de englezi în ultimele minute a fost acordat cu ușurință, însă crede că decizia a echilibrat situația creată după golul anulat în minutul 31.

Atunci, lovitura de cap a lui Hugo Ekitike l-a lovit în mână pe fotbalist și a ajuns la Konate, care a băgat-o în poartă, dar golul a fost anulat după intervenția VAR.

„O mentalitate grozavă. În a doua repriză, am devenit din ce în ce mai buni. Eram deja aproape de a marca cu Conor Bradley și Hugo Ekitike. Și, în final, am primit un penalty, care, dacă a fost penalty, am fi putut avea 10 în acest sezon.

Acesta a fost un penalty pe care nu cred că l-am fi primit în Premier League, dar, din nou, cred că primul gol a fost mai clar un gol decât greșeala în care a fost acordat penalty-ul”, a declarat Arne Slot, potrivit liverpoolfc.com.

Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”

La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.

„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.

După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, pentru SkySports.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2Bayern615
3Atalanta613
4PSG 512
5Inter 612
6Real Madrid512
7Atletico Madrid 612
8Liverpool 612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Tottenham 611
10Dortmund 610
11Chelsea 610
12Manchester City510
13Sporting 610
14Barcelona 610
15Newcastle 59
16Marseille 69
17Galatasaray69
18Monaco69
19PSV 68
20Leverkusen58
21Qarabag 57
22Napoli 57
23Juventus56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG66
26Olympiacos 65
27Club Brugge 54
28Athletic Bilbao 54
29Copenhaga54
30Frankfurt64
31Benfica 53
32Slavia Praga 63
33Bodo/Glimt52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

liverpool Liga Campionilor Inter Milano arne slot
