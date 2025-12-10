A fost penalty sau nu? Arne Slot, răspuns sincer despre faza controversată de la Inter - Liverpool: „În Premier League nu s-ar fi dat”

Inter - Liverpool 0-1. Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a vorbit despre penalty-ul controversat acordat de „centralul” Felix Zwayer (44 de ani).

Liverpool s-a impus pe San Siro, în urma unui penalty controversat care a fost transformat fără emoții de Dominik Szoboszlai, în minutul 88.

Arne Slot a răspuns cu sinceritate despre penalty: „Nu l-am fi primit în Premier League”

La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul celor de la Liverpool și-a lăudat jucătorii pentru prestația de pe San Siro.

Tehnicianul a recunoscut că penalty-ul primit de englezi în ultimele minute a fost acordat cu ușurință, însă crede că decizia a echilibrat situația creată după golul anulat în minutul 31.

Atunci, lovitura de cap a lui Hugo Ekitike l-a lovit în mână pe fotbalist și a ajuns la Konate, care a băgat-o în poartă, dar golul a fost anulat după intervenția VAR.

„O mentalitate grozavă. În a doua repriză, am devenit din ce în ce mai buni. Eram deja aproape de a marca cu Conor Bradley și Hugo Ekitike. Și, în final, am primit un penalty, care, dacă a fost penalty, am fi putut avea 10 în acest sezon.

Acesta a fost un penalty pe care nu cred că l-am fi primit în Premier League , dar, din nou, cred că primul gol a fost mai clar un gol decât greșeala în care a fost acordat penalty-ul”, a declarat Arne Slot, potrivit liverpoolfc.com.

Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”

La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.

„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.

După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, pentru SkySports.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 Bayern 6 15 3 Atalanta 6 13 4 PSG 5 12 5 Inter 6 12 6 Real Madrid 5 12 7 Atletico Madrid 6 12 8 Liverpool 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Tottenham 6 11 10 Dortmund 6 10 11 Chelsea 6 10 12 Manchester City 5 10 13 Sporting 6 10 14 Barcelona 6 10 15 Newcastle 5 9 16 Marseille 6 9 17 Galatasaray 6 9 18 Monaco 6 9 19 PSV 6 8 20 Leverkusen 5 8 21 Qarabag 5 7 22 Napoli 5 7 23 Juventus 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 6 6 26 Olympiacos 6 5 27 Club Brugge 5 4 28 Athletic Bilbao 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Frankfurt 6 4 31 Benfica 5 3 32 Slavia Praga 6 3 33 Bodo/Glimt 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

