Arsenal rupe blestemul „Tunarii” revin în finala Ligii Campionilor după o pauză de 20 de ani

Arsenal este prima finalistă a sezonului din Liga Campionilor, după ce a învins Atletico Madrid, scor 1-0, în manșa retur a semifinalelor.

după ce a învins Atletico Madrid, scor 1-0, în manșa retur a semifinalelor. În tur, cele două echipe remizaseră, 1-1.

Va fi prima prezență a „tunarilor” în ultimul act al competiției după 20 de ani!

După egalul de pe Metropolitano, Arsenal și Atletico Madrid au oferit un nou meci lipsit de spectacol.

Partida a fost decisă de o eroare a lui Oblak, care a respins în față un șut al lui Trossard, transformat în gol de Saka.

Arsenal, în finala Ligii Campionilor după o pauză de 20 de ani

Grație reușitei jucătorului de 24 de ani, Arsenal a obținut pentru a doua oară în istorie calificarea în finala Ligii Campionilor.

În urmă cu 20 de ani, „tunarii” erau învinși de Barcelona, scor 1-2, într-un meci disputat la Paris, pe Stade de France.

Arsenal va da acum peste PSG sau Bayern Munchen. În tur, francezii s-au impus, 5-4.

Marea finală a Ligii Campionilor este programată pe 30 mai la Budapesta, pe Puskas Arena.

Arsenal - Atletico Madrid 1-0

A marcat: Saka ('44)

Stadion: Emirates (Londra)

Emirates (Londra) Arbitru: Daniel Siebert, Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Robert Schröder (toți din Germania).

Spaniolii au cerut de două ori penalty, la intervențiile lui Calafiori și Gabriel:

Scenografia spectaculoasă a fanilor lui Arsenal:

Parcursul celor două echipe în Champions League:

Arsenal a încheiat faza principală pe primul loc, cu maximum de puncte acumulate după 8 partide disputate, în timp ce Atletico a terminat pe locul 14, cu 13 puncte.

În optimi, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, scor 3-1 la general, iar Atletico a învins-o pe Tottenham, scor 7-5 la general

În sferturi, Atletico și Arsenal au trecut de Barcelona (scor 3-2 la general), respectiv Sporting Lisabona (1-0 la general)

Știrea inițială

Mikel Arteta: „Simt energia din echipă”

Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, a prefațat partida cu Atletico și a dezvăluit ce ar însemna pentru „tunari” să ajungă în finala Ligii Campionilor după 20 de ani.

„Abia aștept. Simt energia din și printre echipă, printre suporterii noștri, așa că acestea sunt momentele pe care vrem să le trăim împreună.

Avem mult de lucru ca și club, ca echipă, după 20 de ani, pentru a fi din nou în această poziție și suntem atât de însetați să facem un meci pe care ni-l dorim și să ajungem în finală.

Emoție imensă, o foame imensă. E greu să exprimi dorința de a trăi acel moment, mai ales cu oamenii noștri în fața lor, au așteptat atât de mult să aibă parte de astfel de nopți”, a declarat Mikel Arteta, citat de arsenal.com.

Diego Simeone: „Avem o idee clară”

Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid, a vorbit și el despre partida cu Arsenal.

„Indiferent cât de mult i-am analiza, fotbalul se rezumă la jucători. Trebuie să ne gestionăm eficient emoțiile pentru ca jocul să se desfășoare la capacitate maximă.

Jocul se schimbă imediat ce începe; experiența și timpul aduc mai multă stăpânire de sine - nu neapărat ușurință, ci liniștea sufletească necesară.

Vom încerca să jucăm meciul pe care trebuie să-l jucăm, cu intensitatea și înțelegerea pe care le cere meciul.

Avem mare încredere în ceea ce facem, suntem convinși și siguri de ceea ce ne dorim în ceea ce privește meciul, iar rezultatul nu va depinde doar de noi.

Avem o idee clară. Vom încerca să o transmitem în cel mai bun mod posibil”, a declarat Simeone, citat de as.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport