Ioan Varga s-a decis Pe cine vrea antrenor la CFR Cluj în sezonul viitor: „Așa ar fi normal"
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 17:34
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 17:35
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că își dorește ca Daniel Pancu (48 de ani) să continue și sezonul viitor pe banca formației din Gruia.

Tehnicianul ardelenilor a dat de înțeles că viitorul său la CFR Cluj este incert, după plecarea directorului sportiv Bogdan Mara și revenirea tandemului Marian Copilu -Ionuț Ivașcu în Gruia.

Ioan Varga, despre viitorul lui Daniel Pancu: „Îi propun prelungirea, cu un salariu mărit”

„Nu se pune problema ca noi să vrem ca Pancu să plece. Îmi place cum muncește, îmi place cum a organizat echipa și vreau să continue.

Îi propun prelungirea, cu un salariu mărit și diferite bonusuri”, a declarat Varga, citat de gsp.ro.

Întrebat dacă îl va convinge pe Pancu să nu accepte alte oferte, patronul „feroviarilor” a replicat:

„El mi-a zis că vrea să rămână, așa cum ar fi normal. Dar e alegerea lui. Dacă vrea să plece, pot spune doar că CFR Cluj nu stă într-un om.

Eu mă bucur că am fost inspirat și l-am ales pe el. A fost cea mai bună decizie. Alții îl voiau pe Ciobotariu, dar eu am simțit că Pancu e alegerea corectă. Și am avut dreptate”, a concluzionat Varga pentru sursa citată.

  • Daniel Pancu a bifat 25 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a obținut 17 victorii, 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.
  • Cel mai recent succes a venit pe terenul Rapidului, scor 2-1, în etapa #7 din play-off. CFR Cluj ocupă locul 3, cu 40 de puncte, la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Daniel Pancu, după demisia lui Bogdan Mara: „Când se schimbă conducătorii, se schimbă și antrenorul!”

„Cu siguranță mă influențează, da (n.r. schimbările din conducere). Nu cunosc despre ce este vorba. Eu am venit, am lucrat cu niște oameni până acum, am făcut niște lucruri minunate împreună, dar nu știu ce va fi pe viitor.

Mara pleacă, așa ne-a anunțat și pe noi. În mod normal, când se schimbă lucrurile astea, se schimbă și antrenorii, dar deocamdată nu știu, nu e nimic oficial.

Normal este ca atunci când se schimbă conducătorii să se schimbe și antrenorul. Sunt oameni cu care au lucrat, cu care au relații. Nu e cazul la mine. Nu am informații, dar sunt zvonuri că lucrurile așa se îndreaptă. Asta de câteva zile”, a declarat Pancu pentru sursa citată.

Domnul președinte (n.r. - Iuliu Mureșan) nu știe nici el foarte bine ce să-mi răspundă, dar important este ca noi să terminăm campionatul ăsta cu capul sus, fruntea sus, și să dăm până la ultima picătură de energie pentru CFR în astea 3 meciuri rămase. Asta e cel mai important; cine vine și cine pleacă contează mai puțin Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj

