Maurizio Sarri (67 de ani), antrenorul lui Lazio, a răbufnit după ce a auzit ultima decizie pe care președintele Serie A e gata să o ia.

Ezio Maria Simonelli a anunțat ca derby-ul AS Roma - Lazio să fie programat duminică, 17 mai, la ora 12:30 în Italia (13:30, ora României). Momentan nimic nu e oficial.

Această decizie ar fi luată pentru a evita ca fanii prezenți pe Olimpico să intre în conflict cu spectatorii de la turneul Masters 1000 din complexul Foro Italico, în condițiile în care, în aceeași zi, are loc finala competiției masculine.

Maurizio Sarri: „Este o insultă la adresa orașului Roma”

După victoria cu Cremonese (2-1), Sarri a luat foc și a dezvăluit că nu poate accepta ca meciul să aibă loc la prânz.

„Este o insultă adusă orașului Roma și celor două echipe romane.

Deja a trebuit să jucăm meciul tur la 12:30 în septembrie, la 37 de grade, iar acum au decis din nou să-l organizeze la aceeași oră.

Se știa de doi ani că în acea zi va avea loc finala turneului de la Roma. Se știa, de asemenea, că în ultimele două etape meciurile se vor desfășura simultan.

Cel care a întocmit calendarul în campionat și a programat derby-ul în penultima etapă ar trebui să demisioneze. Sper ca cineva să plătească pentru această decizie.

Eu nu o accept și, în semn de protest, voi boicota interviurile de dinainte și de după meci și, după ce mă voi așeza pe bancă, mă voi retrage imediat în vestiare” , a spus Sarri, citat de gazzeta.it.

Pentru Lazio, derby-ul cu AS Roma este programat la doar patru zile distanță de finala Cupei Italiei cu Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, proaspăt campioană în Serie A.

În meciul tur dintre Lazio și AS Roma, „giallorossi” se impuneau, scor 1-0, după un gol marcat de Lorenzo Pellegrini, în minutul 38.

Rezumat VIDEO. Lazio - AS Roma 0-1

