„Bernabeu”, atacat de Hackeri  Cum a fost redenumit legendarul stadion pe Google Maps

Stadionul „Bernabeu”, atacat de hackeri! Ce a apărut pe Google Maps atunci când fanii au căutat locația arenei din capitala Spaniei.

După criza profundă în care se află clubul, acum Real Madrid este din nou în centrul atenției, după ce numele stadionului de pe Google Maps a fost schimbat.

Cum a fost redenumit stadionul „Bernabeu” pe Google Maps

După conflictul dintre Aurelien Tchouameni și Federico Valverde, altercație în urma căreia fotbalistul din Uruguay a ajuns la spital, apoi conferința lui Florentino Perez, acum Real Madrid este din nou în centrul atenției, de data aceasta motivul fiind stadionul.

Pe platforma Google Maps marți, 19 mai, numele stadionului nu a mai apărut „Santiago Bernabeu”, fiind modificat de hackeri.

Aceștia au redenumit legendara arenă „Knockout de Tchouameni” (n.r. în spaniolă, knockout al lui Tchouameni), ironie ca urmare a scandalului din vestiarul echipei.

Alguien le ha cambiado el nombre al Bernabéu en Google Maps y ahora ya no da tanto asco pic.twitter.com/q1s9wFNjwr — Alberto 🦖🇪🇦 (@andthenine_) May 19, 2026

În plus, alți utilizatori au găsit stadionul fiind numit „Terenul de antrenament al Barcelonei”. Aceste denumiri au putut fi văzute timp de câteva ore.

În acest moment, cei de la Google Maps au rezolvat problema, arena fiind din nou listată ca „Santiago Bernabeu”.

