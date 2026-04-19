Planul lui Wenger, aplicat  FOTO.  Primul gol validat după noua regulă a ofsaidului, propusă de antrenor +10 foto
Arsene Wenger
Campionate

Planul lui Wenger, aplicat FOTO. Primul gol validat după noua regulă a ofsaidului, propusă de antrenor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 19:50
  • Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger (76 de ani), actualul director de dezvoltare globală a fotbalului la FIFA, a fost aplicată în premieră în prima ligă a Canadei, acolo unde este testată.

Fostul mare antrenor francez și președintele FIFA Gianni Infantino vor să dinamizeze fotbalul și au propus o modificare a legii ofsaidului.

Astfel, jucătorii se vor afla în afara jocului doar dacă depășesc apărătorii adverși cu tot corpul, între cei doi fiind o „fantă de lumină”.

Invazia pescărușilor  VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”
Citește și
Invazia pescărușilor VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”
Citește mai mult
Invazia pescărușilor  VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”

FOTO. Legea ofsaidului propusă de Wenger, aplicată în premieră în Canada

Această regulă este testată în prima divizie din Canada, începând cu luna trecută. A fost aplicată pentru prima oară în meciul dintre Halifax Wanderers și Pacific FC, 2-2, care a avut loc sâmbătă.

Atacantul lui Pacific FC, Alejandro Diaz, a marcat în minutul 20 al partidei dintr-o poziție care, până acum, ar fi fost considerată una neregulamentară.

În urma unei respingeri greșite a portarului celor de la Halifax Wanderers, Alejandro Diaz a împins mingea în poartă și a deschis scorul, iar jucătorii adverși au protestat la acea fază.

Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans
Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans

Galerie foto (10 imagini)

Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger, aplicată în meciul Halifax Wanderers - Pacific FC. Foto: captură X/@sgevans
+10 Foto
Conform regulilor IFAB aplicate până acum în fotbal, Diaz s-ar fi aflat în ofsaid. În urma noii legi propuse de Arsene Wenger, jucătorul lui Pacific FC s-a aflat în poziție regulamentară pentru că nu l-a depășit cu tot corpul pe ultimul apărător advers. Golul a fost, astfel, validat.

Momentan, jucătorii sunt penalizați pentru ofsaid și dacă întrec fundașii adverși cu un vârf de gheată. Sau cu nasul. Diferență de milimetri! Aplicată mai ales după apariția VAR.

Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago
Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago

Arsene Wenger: „Așteptăm cu nerăbdare să analizăm rezultatele”

În urmă cu o lună, când această nouă lege a ofsaidului a fost implementată în prima divizie din Canada pentru a fi testată, Arsene Wenger declara:

„Acesta este un proiect-pilot important. Testând această nouă regulă într-o competiție profesionistă, putem înțelege mai bine impactul ei, inclusiv în ceea ce privește claritatea deciziilor, fluiditatea jocului și încurajarea fazelor ofensive.

Așteptăm cu nerăbdare să analizăm rezultatele acestei perioade de testare. Mulțumim Primei Ligi din Canada și Federației Canadiene de Fotbal pentru disponibilitatea de a sprijini FIFA în acest proiect și pentru că au pus la dispoziție competiția lor”, a spus fostul mare antrenor al lui Arsenal, conform thesun.co.uk.

  • Rezultatele acestui test vor fi prezentate către IFAB la finalul anului. Dacă totul va decurge conform planului, atunci există posibilitatea ca noua lege a ofsaidului să fie introdusă în celelalte campionate începând cu sezonul 2027/2028.

Citește și

„Aduceți Cupa în Trivale” VIDEO.  Galeria de la FC Argeș a făcut spectacol la antrenamentul echipei, înainte de semifinala cu U Cluj
Cupa Romaniei
19:08
„Aduceți Cupa în Trivale” VIDEO. Galeria de la FC Argeș a făcut spectacol la antrenamentul echipei, înainte de semifinala cu U Cluj
Citește mai mult
„Aduceți Cupa în Trivale” VIDEO.  Galeria de la FC Argeș a făcut spectacol la antrenamentul echipei, înainte de semifinala cu U Cluj
Invazia pescărușilor  VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”
Campionate
18:42
Invazia pescărușilor VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”
Citește mai mult
Invazia pescărușilor  VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
FIFA Arsene Wenger canada ofsaid Halifax Wanderers Pacific FC
Știrile zilei din sport
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Superliga
19.04
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Citește mai mult
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
19.04
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Superliga
19.04
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Citește mai mult
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
19.04
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova: „Vor juca cei care pot alerga!”
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
23:58
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
23:32
„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
23:01
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Campionate
19.04
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Citește mai mult
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Campionate
19.04
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Citește mai mult
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
19.04
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
B365
18.04
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Citește mai mult
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share