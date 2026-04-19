Planul lui Wenger, aplicat FOTO. Primul gol validat după noua regulă a ofsaidului, propusă de antrenor

Legea ofsaidului propusă de Arsene Wenger (76 de ani), actualul director de dezvoltare globală a fotbalului la FIFA, a fost aplicată în premieră în prima ligă a Canadei, acolo unde este testată.

Fostul mare antrenor francez și președintele FIFA Gianni Infantino vor să dinamizeze fotbalul și au propus o modificare a legii ofsaidului.

Astfel, jucătorii se vor afla în afara jocului doar dacă depășesc apărătorii adverși cu tot corpul, între cei doi fiind o „fantă de lumină”.

FOTO. Legea ofsaidului propusă de Wenger, aplicată în premieră în Canada

Această regulă este testată în prima divizie din Canada, începând cu luna trecută. A fost aplicată pentru prima oară în meciul dintre Halifax Wanderers și Pacific FC, 2-2, care a avut loc sâmbătă.

Atacantul lui Pacific FC, Alejandro Diaz, a marcat în minutul 20 al partidei dintr-o poziție care, până acum, ar fi fost considerată una neregulamentară.

În urma unei respingeri greșite a portarului celor de la Halifax Wanderers, Alejandro Diaz a împins mingea în poartă și a deschis scorul, iar jucătorii adverși au protestat la acea fază.

Conform regulilor IFAB aplicate până acum în fotbal, Diaz s-ar fi aflat în ofsaid. În urma noii legi propuse de Arsene Wenger, jucătorul lui Pacific FC s-a aflat în poziție regulamentară pentru că nu l-a depășit cu tot corpul pe ultimul apărător advers. Golul a fost, astfel, validat.

Momentan, jucătorii sunt penalizați pentru ofsaid și dacă întrec fundașii adverși cu un vârf de gheată. Sau cu nasul. Diferență de milimetri! Aplicată mai ales după apariția VAR.

Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago

Arsene Wenger: „Așteptăm cu nerăbdare să analizăm rezultatele”

În urmă cu o lună, când această nouă lege a ofsaidului a fost implementată în prima divizie din Canada pentru a fi testată, Arsene Wenger declara:

„Acesta este un proiect-pilot important. Testând această nouă regulă într-o competiție profesionistă, putem înțelege mai bine impactul ei, inclusiv în ceea ce privește claritatea deciziilor, fluiditatea jocului și încurajarea fazelor ofensive.

Așteptăm cu nerăbdare să analizăm rezultatele acestei perioade de testare. Mulțumim Primei Ligi din Canada și Federației Canadiene de Fotbal pentru disponibilitatea de a sprijini FIFA în acest proiect și pentru că au pus la dispoziție competiția lor”, a spus fostul mare antrenor al lui Arsenal, conform thesun.co.uk.

Rezultatele acestui test vor fi prezentate către IFAB la finalul anului. Dacă totul va decurge conform planului, atunci există posibilitatea ca noua lege a ofsaidului să fie introdusă în celelalte campionate începând cu sezonul 2027/2028.

