Fanii celor de la FC Argeș au făcut spectacol la unul dintre ultimele antrenamente ale piteștenilor înaintea meciului cu U Cluj, din semifinalele Cupei României.

FC Argeș - U Cluj se joacă marți, de la ora 19:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gruparea antrenată de Bogdan Andone (51 de ani) a fost învinsă dramatic, la ultima fază, de CFR Cluj (0-1), în etapa #5 din play-off, dar acum gândurile formației din Trivale sunt îndreptate spre semifinala din Cupa României.

Galeria de la FC Argeș, spectacol înainte de semifinala cu U Cluj

Fotbaliștii piteșteni au avut parte de o surpriză la antrenamentul de duminică. Ultrașii din Peluza Nord Pitești și-au făcut apariția la baza sportivă de la Albota.

La finalul sesiunii de pregătire, jucătorii au cântat alături de fani, timp în care ultrașii au aprins și torțe în culorile tradiționale ale echipei, alb și violet.

„Aduceți Cupa în Trivale!”, a fost mesajul postat de Peluza Nord Pitești”

Pentru FC Argeș este a doua oară în istoria recentă când ajunge în careul de ași al Cupei României.

În sezonul 2021 - 2022, piteștenii ratau accederea în marea finală, după ce erau eliminați de FC Voluntari, scor 3-0 la general.

Spre deosebire de acea stagiune, duelul cu U Cluj va fi într-o manșă unică, ceea ce le dă mari speranțe fanilor că echipa lor va ajunge pentru prima dată în finală, din 1965 încoace.

Interesant este faptul că în acel an, Dinamo Pitești, vechea denumirea a celor de la FC Argeș, era învinsă, scor 1-2, de Știința Cluj, actuala U Cluj.

FC Argeș, probleme cu licența europeană

Câștigarea Cupei României reprezintă o miză uriașă pentru cele patru echipe rămase în competiție: FC Argeș, U Cluj, Dinamo sau U Craiova.

Echipa care va ridica trofeul se va califica automat în preliminariile Europa League.

Cu toate acestea, piteștenii nu au obținut licența pentru cupele europene și au șanse minime să o obțină.

Clubul are două luni întârziere la plata salariilor, iar UEFA cere ca tot ce e scadent la 28 februarie să fi fost achitat până pe 31 martie, iar FC Argeș nu s-a conformat.

În contextul în care FC Argeș are șanse foarte mici să primească licența, dacă echipa antrenată de Bogdan Andone va câștiga Cupa României, atunci nicio echipă nu va evolua în Europa League din această competiție, ci doar formația care va încheia campionatul pe locul 2.

1998 - 1999 este ultimul sezon în care FC Argeș a jucat în cupele europene

