Meciul dintre Melbourne Victory și Newcastle Jets (2-2), din campionatul Australiei, a fost întrerupt după ce un stol de pescăruși a invadat gazonul.

Etapa #25 din A-League, prima ligă din Australia, a oferit un moment amuzant.

Un stol de pescăruși a întrerupt un meci din Australia

În minutul 90+1 al partidei dintre Melbourne Victory și Newcastle Jets, la o lovitură liberă a oaspeților, arbitrul partidei a fost nevoit să întrerupă jocul pentru câteva secunde, după ce o mulțime de pescăruși și-au făcut apariția pe teren.

Ulterior, meciul s-a reluat, dar imaginile s-au viralizat rapid, spre amuzamentul fanilor:

„Sper că au plătit bilet, ca toată lumea”

„Natura preia controlul”

„Cineva ar trebui să aducă o găleată de cartofi prăjiți ca să-le distragă atenția”

„Se pare că filmul «Păsările», al lui Alfred Hitchcock, a fost inspirat de A-League”

În ciuda celor întâmplate, niciuna dintre cele două echipe nu părea prea deranjată de incidentul amuzant, întrucât este destul de obișnuit ca pescărușii să întrerupă meciurile în Melbourne, informează thesun.co.uk.

Newcastle Jets a câștigat sezonul regulat din Australia

Până la momentul inedit din prelungiri, desfășurarea partidei a fost una de-a dreptul dramatică.

Eli Adams a deschis scorul pentru Newcastle după doar 19 minute, dar vedeta echipei Melbourne, Charles Nducka, a întors soarta meciului cu o dublă.

Cu toate acestea, Adams a reușit și el o dublă cu un minut înainte de finalul meciului, salvând un punct pentru oaspeți.

Remiza nu a încurcat-o atât de mult pe Newcastle Jets, deoarece principala urmăritoare, Auckland FC, a fost învinsă, scor 0-1, de Central Coast Mariners.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Jets este sigură că va încheia prima parte a stagiunii pe primul loc, deoarece diferența dintre ea și Auckland este de patru puncte în acest moment: 45-41.

În Australia, play-off-ul se joacă într-un sistem similar cu cel recent adoptat în cupele europene.

Astfel, locurile 1 și 2 merg direct în semifinalele competiției, în timp ce locurile 3-6 sunt nevoite să mai joace un meci în plus.

