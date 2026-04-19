Invazia pescărușilor  VIDEO. Meci întrerupt, după ce păsările au aterizat pe gazon: „Se pare că Hitchcock s-a inspirat de aici”
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 18:42
  • Meciul dintre Melbourne Victory și Newcastle Jets (2-2), din campionatul Australiei, a fost întrerupt după ce un stol de pescăruși a invadat gazonul.

Etapa #25 din A-League, prima ligă din Australia, a oferit un moment amuzant.

Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Un stol de pescăruși a întrerupt un meci din Australia

În minutul 90+1 al partidei dintre Melbourne Victory și Newcastle Jets, la o lovitură liberă a oaspeților, arbitrul partidei a fost nevoit să întrerupă jocul pentru câteva secunde, după ce o mulțime de pescăruși și-au făcut apariția pe teren.

Ulterior, meciul s-a reluat, dar imaginile s-au viralizat rapid, spre amuzamentul fanilor:

  • „Sper că au plătit bilet, ca toată lumea”
  • „Natura preia controlul”
  • „Cineva ar trebui să aducă o găleată de cartofi prăjiți ca să-le distragă atenția”
  • „Se pare că filmul «Păsările», al lui Alfred Hitchcock, a fost inspirat de A-League”

În ciuda celor întâmplate, niciuna dintre cele două echipe nu părea prea deranjată de incidentul amuzant, întrucât este destul de obișnuit ca pescărușii să întrerupă meciurile în Melbourne, informează thesun.co.uk.

Newcastle Jets a câștigat sezonul regulat din Australia

Până la momentul inedit din prelungiri, desfășurarea partidei a fost una de-a dreptul dramatică.

Eli Adams a deschis scorul pentru Newcastle după doar 19 minute, dar vedeta echipei Melbourne, Charles Nducka, a întors soarta meciului cu o dublă.

Cu toate acestea, Adams a reușit și el o dublă cu un minut înainte de finalul meciului, salvând un punct pentru oaspeți.

Remiza nu a încurcat-o atât de mult pe Newcastle Jets, deoarece principala urmăritoare, Auckland FC, a fost învinsă, scor 0-1, de Central Coast Mariners.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Jets este sigură că va încheia prima parte a stagiunii pe primul loc, deoarece diferența dintre ea și Auckland este de patru puncte în acest moment: 45-41.

În Australia, play-off-ul se joacă într-un sistem similar cu cel recent adoptat în cupele europene.

Astfel, locurile 1 și 2 merg direct în semifinalele competiției, în timp ce locurile 3-6 sunt nevoite să mai joace un meci în plus.

Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova: „Vor juca cei care pot alerga!”
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Frica peste România

Gardienii fotbalului

Frumosul și bestia

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
