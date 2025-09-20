Cine e căpitanul FCSB? Patronul campioanei explică de ce Tănase nu i-a cedat banderola lui Olaru: „Atât poate acum!”

Gigi Becali (67 de ani) a explicat cine este căpitan de drept de la FCSB: Florin Tănase (30 de ani) sau Darius Olaru (27 de ani).

Banderola și-a schimbat proprietarul de mai multe ori în ultima perioadă.

Olaru nu a mai fost același jucător după accidentarea la umăr suferită în luna ianuarie. Și-a revenit treptat, însă statutul său în cadrul echipei nu a mai fost același.

Gigi Becali: „Florin Tănase e căpitanul”

În meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, căpitan al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase. Olaru a intrat pe teren la începutul reprizei secunde, însă nu a primit banderola.

Întrebat despre această situație, finanțatorul celor de la FCSB a venit cu explicații și a dezvăluit că Tănase este liderul de drept al echipei.

„Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea.

De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda (n.r. - cu Go Ahead Eagles, în Europa League). Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Marius Baciu, despre un posibil conflict între Olaru și Tănase: „Se întâmplă ceva acolo

La finalul meciului de la Botoșani, Marius Baciu (50 de ani), fost căpitan la Steaua, și Basarab Panduru (55 de ani) au vorbit despre tensiunile de la FCSB.

„O nemulțumire există acolo. E ceva, nu e în regulă între el și Tănase. După cum se comportă [Olaru] în teren, văd o nemulțumire.

Se întâmplă ceva acolo la el. Îl văd nemulțumit, nu îi iese jocul, cred că asta e și supărarea lui, bănuiesc. Nu prea pare că-i dă cineva (n.r. banderola)”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

De asemenea, Basarab Panduru a observat că între cei doi jucători ar exista o tensiune:

„Acum câteva zile am auzit că s-ar putea să fie sau că este o problemă între ei doi, atunci nu mă miră că nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal, dacă ai o problemă cu un jucător.

Poate nu mai e căpitan, poate Tănase e. De ce să i-o dea? Crezi că Tănase nu știe că Olaru e căpitan și că trebuie să îi dea banderola? Știe, ori nu-l interesează, ori nu vrea, ori el e numărul unu, căpitanul. Ceva e acolo”.

În urma înfrângerii cu FC Botoșani, FCSB ocupă locul 13 în clasamentul provizoriu al Ligii 1. Dacă Petrolul va obține o victorie în această etapă, campioana va ajunge pe 14.

