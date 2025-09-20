Cine e căpitanul FCSB? Patronul campioanei explică de ce Tănase nu i-a cedat banderola lui Olaru: „Atât poate acum!” +9 foto
Florin Tănase/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Cine e căpitanul FCSB? Patronul campioanei explică de ce Tănase nu i-a cedat banderola lui Olaru: „Atât poate acum!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 21:52
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 21:57
  • Gigi Becali (67 de ani) a explicat cine este căpitan de drept de la FCSB: Florin Tănase (30 de ani) sau Darius Olaru (27 de ani).
  • Banderola și-a schimbat proprietarul de mai multe ori în ultima perioadă.

Olaru nu a mai fost același jucător după accidentarea la umăr suferită în luna ianuarie. Și-a revenit treptat, însă statutul său în cadrul echipei nu a mai fost același.

Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Citește și
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Citește mai mult
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine

Gigi Becali: „Florin Tănase e căpitanul

În meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, căpitan al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase. Olaru a intrat pe teren la începutul reprizei secunde, însă nu a primit banderola.

Întrebat despre această situație, finanțatorul celor de la FCSB a venit cu explicații și a dezvăluit că Tănase este liderul de drept al echipei.

„Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea.

De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda (n.r. - cu Go Ahead Eagles, în Europa League). Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport
Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (9 imagini)

Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport Florin Tănase, ieșire nervoasă în meciul Botoșani - FCSB. Foto: captură Prima Sport
+9 Foto
labels.photo-gallery

Marius Baciu, despre un posibil conflict între Olaru și Tănase: „Se întâmplă ceva acolo

La finalul meciului de la Botoșani, Marius Baciu (50 de ani), fost căpitan la Steaua, și Basarab Panduru (55 de ani) au vorbit despre tensiunile de la FCSB.

„O nemulțumire există acolo. E ceva, nu e în regulă între el și Tănase. După cum se comportă [Olaru] în teren, văd o nemulțumire.

Se întâmplă ceva acolo la el. Îl văd nemulțumit, nu îi iese jocul, cred că asta e și supărarea lui, bănuiesc. Nu prea pare că-i dă cineva (n.r. banderola)”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (11 imagini)

FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

De asemenea, Basarab Panduru a observat că între cei doi jucători ar exista o tensiune:

„Acum câteva zile am auzit că s-ar putea să fie sau că este o problemă între ei doi, atunci nu mă miră că nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal, dacă ai o problemă cu un jucător.

Poate nu mai e căpitan, poate Tănase e. De ce să i-o dea? Crezi că Tănase nu știe că Olaru e căpitan și că trebuie să îi dea banderola? Știe, ori nu-l interesează, ori nu vrea, ori el e numărul unu, căpitanul. Ceva e acolo”.

În urma înfrângerii cu FC Botoșani, FCSB ocupă locul 13 în clasamentul provizoriu al Ligii 1. Dacă Petrolul va obține o victorie în această etapă, campioana va ajunge pe 14.

VIDEO. Golul marcat de Kovtalyuk în FC Botoșani - FCSB 3-1

Citește și

„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj
Superliga
21:01
„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj
Citește mai mult
„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Superliga
20:48
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine
Citește mai mult
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
gigi becali Florin Tanase fc botosani fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Superliga
14:22
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Citește mai mult
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Superliga
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Citește mai mult
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Stranieri
14:02
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește mai mult
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Superliga
13:21
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Citește mai mult
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:14
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
18:08
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share