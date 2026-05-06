Outfit pentru Roland Garros FOTO: Aryna Sabalenka și-a prezentat echipamentul pentru turneul de la Paris: un „supersuit” Nike

Aryna Sabalenka(28 de ani), liderul clasamentului mondial WTA, le-a arătat fanilor echipamentul pe care îl va purta la ediția din acest an a Roland Garros.

Turneul de la Paris are loc între 18 mai și 7 iunie.

Outfitul Nike a stârnit un val de reacții pozitive. Sabalenka a descris ținuta drept un adevărat „supersuit”.

Rochia fără mâneci are un design în două nuanțe, roșu și negru, și e ușor transparentă.

Aryna Sabalenka și-a prezentat echipamentul pentru Roland Garros: un „supersuit” Nike

Mulți dintre admiratorii Arynei au considerat că este cel mai reușit outfit Nike pe care l-a purtat până acum.

De-a lungul timpului, fanii s-au plâns de lipsa unor echipamente complet personalizate pentru jucătoarea din Belarus, însă ea a declarat că speră ca acest lucru să se schimbe începând cu 2027.

În videoclipul postat pe social media, Sabalenka apare, inițial, într-o rochie neagră elegantă, după care face o tranziție rapidă către rochia pe care o va purta la turneul de la Paris.

130 de euro e prețul echipamentului Arynei Sabalenka pe siteul nike.com

Anul trecut, Sabalenka a ajuns în finala de la Roland Garros, dar a pierdut dramatic în fața Coco Gauff, scor 7-6, 2-6, 4-6.

Această rochie îmbină spiritul dur al celui mai mare turneu din Franța cu forța și grația. Designul său stratificat și respirabil folosește o plasă ușoară pentru a aduce pe terenul central liniile expresive și fluide ale costumelor de balet. Sub rochie, pantalonii scurți elastici, prevăzuți cu buzunare, te ajută să te simți confortabil și pregătită de joc. Descrierea rochiei pe siteul oficial Nike

