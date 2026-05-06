„Cea mai proastă decizie!" Schimbarea majoră le-a înfuriat pe jucătoare! Se tem că le-ar putea afecta performanțele + Ce spun specialiștii
Zoe Harrison (foto: Imago)
Rugby

Publicat: 06.05.2026, ora 18:46
Actualizat: 06.05.2026, ora 18:46
  • Decizia World Rugby de a introduce un balon mai mic în competițiile feminine a stârnit un val de reacții critice din partea jucătoarelor.
  • Noul balon are dimensiunea 4,5 (cel standard are 5), dar păstrează aceeași greutate și urmează să fie folosit în turnee precum WXV Global Series din această toamnă și la viitoarea Cupă Mondială.

Inițiativa a venit după un test realizat în noiembrie în circuitul de rugby în șapte, iar forul internațional a decis, ulterior, extinderea utilizării acestor baloane și în rugby-ul în 15, inclusiv la nivelul celor mai importante competiții globale.

„Cea mai proastă decizie!” » Revoltă în rugbyul feminin, după decizia luată de forul de conducere

Motivația oficială este creșterea preciziei și reducerea erorilor de manevrare, însă sportivele nu sunt convinse de aceste argumente.

Pentru multe sportive, schimbarea este dificil de acceptat.

Zoe Harrison, jucătoare în naționala Angliei, a criticat dur modificarea, conform BBC Sport:

„Este cea mai proastă decizie care a fost luată vreodată! Nu am mai jucat cu un balon mai mic de mărimea 5 de la vârsta de 14 ani. Nu ai aceeași suprafață în care să lovești”.

Jucătoarele consideră că modificarea le-ar putea afecta performanța și adaptarea tehnică.

Ideea de la care s-a plecat este că mâinile bărbaților sunt cu aproximativ 10-15% mai mari decât cele ale femeilor, iar în alte sporturi s-au făcut adaptări pentru a ține cont de constituția fizică a femeilor, cum ar fi obstacole mai joase la sprintul cu obstacole în atletism sau mingi de baschet mai ușoare și mai mici, scrie bbc.com.

Specialiștii avertizează că o astfel de decizie ar putea avea un impact negativ asupra imaginii rugbyului feminin, sugerând o diferențiere inutilă față de varianta masculină.

Reprezentanții World Rugby susțin că măsura va fi atent monitorizată. Opiniile sportivelor, datele privind accidentările și evoluția jocului în cadrul competițiilor viitoare vor fi analizate.

rugby balon world rugby rugby feminin
