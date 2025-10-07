Ansu Fati a renăscut la Monaco Fostul jucător de la Barcelona a doborât un record vechi de 78 de ani!

Ansu Fati (22 de ani), fostul jucător al celor de la FC Barcelona, a renăscut la AS Monaco.

Internaționalul spaniol a doborât un record vechi de 78 de ani. Detalii, în rândurile de mai jos.

Văzut ca „viitorul Lionel Messi”, Ansu Fati nu a putut să-și arate adevăratul potențial din cauza accidentărilor repetate, care i-au dat multe bătăi de cap.

Deși a revenit la Barcelona în această vară, după împrumutul de la Brighton, catalanii au decis să nu-l păstreze și să-l cedeze, tot sub formă de împrumut, la AS Monaco.

Ansu Fati a doborât un record vechi de 78 de ani

Fati a avut un start uimitor în Ligue 1. În cele 3 partide jucate, până în acest moment, a reușit să marcheze de 5 ori, devenind cel mai rapid jucător care reușește asta în cele 126 de minute în care s-a aflat pe teren , notează mundodeportivo.com

Astfel, atacantul a depășit recordul lui Johan Audel (Valenciennes), care a marcat cinci goluri în 137 de minute.

De asemenea, Fati a marcat și în Liga Campionilor, la eșecul celor de la AS Monaco, scor 1-4, pe terenul celor de la Cercle Brugge.

În prezent, formația de pe Stade Louis II ocupă locul 5, în Ligue 1, cu 13 puncte, la egalitate cu Lens. Lider în Franța este PSG, cu 16 puncte, în timp ce Marseille și Strasbourg completează podiumul cu câte 15.

Ansu Fati nu a prins loc în lotul Spaniei pentru următoarea acțiune

Campioana europeană va disputa două meciuri în această pauză internațională, cu Georgia, pe 10 octombrie, și cu Bulgaria, pe 14 octombrie, în preliminariile CM 2026.

Luis de la Fuente a anunțat lotul pe care se va baza pentru aceste partide, însă, din nefericire pentru Fati, acesta nu a fost convocat.

Lotul convocat de Luis de la Fuente pentru meciurile cu Georgia și Bulgaria:

PORTARI

David Raya (Arsenal)

Alex Remiro (Real Sociedad)

Unai Simon (Athletic Bilbao)

FUNDAȘI

Pau Cubarsi (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Dani Vivian (Athletic Bilabo)

Robin Le Normand (Atletico Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Pedro Porro (Tottenham)

Dani Carvajal (Real Madrid)

MIJLOCAȘI

Martin Zubimendi (Arsenal)

Pedri (Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal)

Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)

Fermin Lopez (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

ATACANȚI

Nico Williams (Athletic Club)

Jesus Rodriguez (Como)

Lamine Yamal (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Ferran Torres (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Alvaro Morata (Como)

Ultimul meci jucat de Ansu Fati la națională datează din 15 octombrie 2023, când evolua 45 de minute într-o victorie cu Norvegia, scor 1-0, în preliminariile EURO 2024.

10 meciuri a bifat Fati la naționala Spaniei. A marcat două goluri

