Djokovic luptă cu propriul corp Nole e în sferturi la Shanghai după un meci în care a acuzat probleme medicale » L-a depășit pe Roger Federer

- Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Shanghai.
- Tenismenul sârb l-a învins pe spaniolul Jaume Munar (28 de ani, #41 ATP), scor 6-3, 5-7, 6-2, la capătul unei partide în care a acuzat mai multe probleme fizice.
De 24 de ori campion de Grand Slam, Djokovic a avut nevoie de îngrijiri medicale la capătul celui de-al patrulea game din primul set, la scorul de 3-1 în favoarea sa, informează marca.com
Novak Djokovic luptă cu propriul corp
Fizioterapeutul a ieșit de mai multe ori să-i maseze gamba, iar în cele din urmă, sârbul și-a adjudecat actul inaugural, 6-3, după 42 de minute de joc.
Setul 2 a fost mult mai echilibrat și a intrat în prelungiri. Munar a reușit să trimită partida în decisiv, după ce a reușit să facă break-ul la 6-5, după ce Djokovic a trimis o minge în out.
Imediat, Nole s-a prăbușit pe teren și a avut din nou nevoie de asistență medicală. Mai mult decât atât, doctorul i-a luat și tensiunea.
Djokovic s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Shanghai
Sârbul a continuat partida după ce a luat o pastilă. Nole a avut probleme și în duelul din runda anterioară, cu Yannick Hanfmann (33 de ani, #150 ATP), atunci când a vomitat pe teren, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Acum, Djokovic a jucat cu frâna de mână trasă, dar a reușit să se impună, la capătul unei partide ce a durat 2 ore și 41 de minute.
Novak Djokovic l-a depășit pe Roger Federer
La 38 de ani și patru luni, Nole este cel mai în vârstă jucător care a ajuns vreodată în sferturile de finală ale unui turneu Masters 1000. El l-a depășește cu două luni pe Roger Federer.
Pentru un loc în careul de ași, Djokovic va da piept cu belgianul Zizou Bergs (26 de ani, #44 ATP).