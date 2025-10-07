Djokovic luptă cu propriul corp Nole e în sferturi la Shanghai după un meci în care a acuzat probleme medicale » L-a depășit pe Roger Federer

Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Shanghai.

Tenismenul sârb l-a învins pe spaniolul Jaume Munar (28 de ani, #41 ATP), scor 6-3, 5-7, 6-2, la capătul unei partide în care a acuzat mai multe probleme fizice.

De 24 de ori campion de Grand Slam, Djokovic a avut nevoie de îngrijiri medicale la capătul celui de-al patrulea game din primul set, la scorul de 3-1 în favoarea sa, informează marca.com

Novak Djokovic luptă cu propriul corp

Fizioterapeutul a ieșit de mai multe ori să-i maseze gamba, iar în cele din urmă, sârbul și-a adjudecat actul inaugural, 6-3, după 42 de minute de joc.

Djokovic, cu probeleme medicale la piciorul drept/ Foto: captură ecran

Setul 2 a fost mult mai echilibrat și a intrat în prelungiri. Munar a reușit să trimită partida în decisiv, după ce a reușit să facă break-ul la 6-5, după ce Djokovic a trimis o minge în out.

Imediat, Nole s-a prăbușit pe teren și a avut din nou nevoie de asistență medicală. Mai mult decât atât, doctorul i-a luat și tensiunea.

Foto: captura ecran Youtube

Djokovic s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Shanghai

Sârbul a continuat partida după ce a luat o pastilă. Nole a avut probleme și în duelul din runda anterioară, cu Yannick Hanfmann (33 de ani, #150 ATP), atunci când a vomitat pe teren, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Acum, Djokovic a jucat cu frâna de mână trasă, dar a reușit să se impună, la capătul unei partide ce a durat 2 ore și 41 de minute.

Novak Djokovic l-a depășit pe Roger Federer

La 38 de ani și patru luni, Nole este cel mai în vârstă jucător care a ajuns vreodată în sferturile de finală ale unui turneu Masters 1000. El l-a depășește cu două luni pe Roger Federer.

38, 133 - Since the format’s introduction in 1990, Novak Djokovic (38y 133d) is now the oldest player to reach an ATP Masters 1000 QF, surpassing Roger Federer (38y 60d), who achieved the feat in Shanghai in 2019. Unshakable.#rolexshanghaimasters | @SH_RolexMasters @atptour pic.twitter.com/LhhJQL7Rmj — OptaAce (@OptaAce) October 7, 2025

Pentru un loc în careul de ași, Djokovic va da piept cu belgianul Zizou Bergs (26 de ani, #44 ATP).

40 de trofee Masters 1000 a câștigat Djokovic de-a lungul carierei

