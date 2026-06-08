Assad Al Hamlawi (25 de ani) a intrat pe radarul unei echipe importante din Europa, după sezonul foarte bun pe care l-a avut în tricoul celor de la U Craiova.

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Atacantul oltenilor nu a dat curs unei oferte solide din afara continentului, iar în prezent și-ar dori să continue cât mai mult la un club european.

Assad Al Hamlawi ar putea ajunge la Legia Varșovia

Clubul din capitala Poloniei a ratat la limită cupele euorpene, iar acum caută întăriri pentru noul sezon.

Potrivit sport.pl, Legia ia în calcul transferul lui Al Hamlawi, care și-ar fi exprimat dorința să continue în Europa.

Recent, atacantul ar fi fost ofertat și de egiptenii de la Al-Ahly Cairo, însă impresarul său a transmis că Assad nu plănuiește să părăsească fotbalul european.

„Atât eu, cât și Assad vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest transfer. În momentul de față însă, venirea în campionatul egiptean nu e în planurile jucătorului meu. Sper ca speculațiile, în această privință, să se încheie aici.

În acest moment, Al-Hamlawi e concentrat sută la sută pe ce urmează pentru el în tricoul Universității Craiova. Mai ales că echipa urmează să joace în preliminariile Champions League.

Participarea în această competiție e motivul principal pentru care jucătorul nu vrea să părăsească fotbalul european, în acest moment. Ca să fie totul clar, vă spun că Al-Hamlawi vrea să joace, în continuare, în Europa în această etapă a carierei sale”, a spus agentul, conform sport.ro.

48 de apariții a bifat Al Hamlawi la Craiova în sezonul anterior, reușind 16 goluri și 4 pase decisive, în 2.676 de minute

Palestinianul a ajuns în Bănie la începutul sezonului recent încheiat, tot din Polonia, după ce Craiova a plătit un milion de euro către Slask Wroclaw.

Tot la Legia mai evoluează și fostul portar de la CFR Cluj, Otto Hindrich, pentru care polonezii au plătit 600.000 de euro la începutul anului.

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