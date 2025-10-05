Selmani, ca Harry Kane VIDEO Gol senzațional marcat de fostul golgeter al lui Dinamo

În etapa #25 din liga a doua chineză, fostul atacant dinamovist Astrit Selmani a reușit un gol de senzație

Fanii lui Shaanxi Union l-au comparat cu Harry Kane

Kosovarul de 28 de ani a lobat în prelungiri din propria jumătate, peste portarul advers, neatent și ieșit din poartă, reușind un gol antologic pentru Shaanxi Union.

„Parcă-l văd pe Harry Kane”, „Umbra lui Harry Kane în China”, s-au entuziasmat suporterii la reușita lui Selmani.

Englezul a reușise un gol asemănător într-un meci cu SV Darmstadt, 8-0, în 2023.

Echipa fostului dinamovist a învins cu 3-1 formația Shanghai Jiading Huilong, pe Weinan Sports Center Stadium.

Cu 5 etape înainte de final, Shaanxi Union e pe locul 9 în liga secundă, la 10 puncte deasupra primului loc retrogradabil.

Selmani marcat un gol superb. Obiectivul nostru rămâne salvarea de la retrogradare și suntem foarte mulțumiți de cele opt victorii obținute. Această victorie este omagiul nostru pentru „Săptămâna de Aur”. Le urez tuturor o Zi Națională fericită Giovanni Franken, antrenor Shaanxi Union

Săptămâna de Aur (Golden Week) din China este o perioadă de sărbătoare de o săptămână, la începutul lunii octombrie, care celebrează Ziua Națională a Chinei

Astrit Selmani a plecat în vară de la Dinamo, după ce a fost golgeterul echipei în campionatul trecut. El are 3 goluri și 2 assisturi în 9 meciuri jucate în sezonul curent.

