A murit Daniel Naroditsky Marele maestru de șah avea doar 29 de ani » Primele reacții: „Sunt devastat”

  • Lumea șahului este în doliu după dispariția prematură a marelui maestru american Daniel Naroditsky.
  • Mort la doar 29 de ani, șahistul a fost unul dintre cei mai respectați jucători ai noii generații.

Anunțul a fost făcut în seara zilei de 20 octombrie, printr-un comunicat transmis de Charlotte Chess Center, clubul la care activa marele maestru.

Tragedie în lumea șahului: A murit Daniel Naroditsky

„Cu profundă durere anunțăm trecerea neașteptată în neființă a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător de șah talentat, comentator și profesor dedicat, un membru prețuit al comunității șahiste, admirat și respectat de fani și colegi din întreaga lume.

A fost, de asemenea, un fiu și un frate iubitor și un prieten loial pentru mulți. Cerem ca în aceste momente extrem de grele, familiei lui Daniel să îi fie respectată intimitatea.

Să-l păstrăm în amintire pe Daniel pentru pasiunea și dragostea lui față de șah, dar și pentru bucuria și inspirația pe care le-a adus, zi de zi, tuturor celor din jur”, a notat familia Naroditsky, în comunicatul publicat de clubul de șah.

Născut și crescut în California, Daniel Naroditsky și-a arătat talentul excepțional încă din copilărie, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat Campionatul K-12 de șah al Nordului Californiei, la 11 ani.

În 2007, la doar 12 ani, a cucerit titlul mondial la secțiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Șah pentru Tineret, în Turcia.

Trei ani mai târziu, în 2010, publica volumul „Mastering Positional Chess”, o lucrare de referință în domeniu, scrisă la doar 14 ani.

În 2013, a devenit campion al SUA la juniori, performanță care i-a adus, la sfârșitul aceluiași an, titlul de mare maestru internațional, conform bbc.com.

Recunoașterea nu a întârziat să vină: în 2014, Naroditsky a fost distins cu Samford Chess Fellowship, una dintre cele mai prestigioase burse oferite tinerilor maeștri americani.

Numărul doi mondial, Hikaru Nakamura, s-a declarat „devastat” de veste: „Este o pierdere uriașă pentru lumea șahului”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Reacții din comunitatea șahului: „A făcut tot pentru acest joc”

Reacțiile nu au întârziat să apară, mari maeștri și colegi de breaslă și-au exprimat durerea și admirația pentru fostul lor rival:

„Sunt devastat. Este o pierdere enormă pentru lumea șahului. Daniel Naroditsky iubea streaming-ul și încerca mereu să fie educativ. Întreaga comunitate îi este recunoscătoare. A făcut tot ce a putut pentru acest joc”, a scris marele maestru Hikaru Nakamura, numărul 2 în SUA, conform marca.com.

„Daniel Naroditsky era un jucător de șah extrem de talentat. Dar, mai presus de toate, era o persoană minunată. Foarte amabil. Un prieten adevărat”, a notat marele maestru Oleksandr Bortnyk pe „X”.

Daniel Naroditsky a fost un ambasador al șahului pentru publicul tânăr

Pe lângă realizările sale în competiții, Daniel Naroditsky s-a afirmat ca un adevărat ambasador al șahului modern, datorită canalului său de YouTube, care a atras aproximativ 480.000 de abonați, și contului său de Twitch, ce a strâns peste 340.000 de urmăritori.

Transmisiunile sale live și comentariile detaliate, mereu însoțite de o atitudine calmă și pedagogică, au inspirat o nouă generație de pasionați.

Ultimul său videoclip de pe YouTube, postat pe 17 octombrie, se numește: „Credeați că am dispărut!?”

