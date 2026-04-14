Vrea să revoluționeze fotbalul Președintele lui Napoli cere schimbări majore: „Aurul nostru. Dacă nu îi mulțumim, vom muri”

Aurelio De Laurentiis (76 de ani), președintele celor de la Napoli, a propus câteva schimbări radicale în fotbal pentru atragerea tinerilor.

Napoli este pregătită să încheie acest sezon cu mâna goală. Campioana Italiei este pe locul 2 în Serie A, la 9 puncte în spatele lui Inter, echipă antrenată de Cristi Chivu.

Trupa lui Conte a fost deja eliminată din Cupa Italiei, dar și din Liga Campionilor.

Aurelio De Laurentiis vrea să refoluționeze fotbalul

Președintele formației de pe „Stadio Diego Armando Maradona” se teme că tănăra generație nu va mai fi mult timp atrasă de sportul rege, motiv pentru care a venit cu mai multe propuneri pentru a revoluționa fotbalul.

„Nr. 1: Voi reduce timpul de la 45 de minute pentru fiecare (jumătate) la 25 de minute.

Dar, de asemenea, nu poți să rămâi întins pe teren și să te prefaci ca un actor! Vei ieși afară!”, a declarat De Laurentiis pentru The Athletic, citat de dailymail.co.uk.

Napoli a pierdut teren în lupta la titlu după remiza din weekend, 1-1 cu Parma/ Foto: IMAGO

A doua reformă gândită de Aurelio De Laurentiis este eliminarea cartonașelor galbene și roșii. Oficialul lui Napoli își dorește să folosească sistemul din rugby.

„Nu voi folosi niciodată cartonașul roșu și cartonașul galben. Aș spune: «TU ieși afară pentru cinci minute [pentru un cartonaș galben]!» și «TU – ieși 20 de minute pentru un cartonaș roșu!»”, a adăugat președintele lui Napoli.

Aurelio De Laurentiis: „Noua generație este aurul nostru. Dacă nu îi mulțumim, vom muri”

Ultima schimbare propusă de De Laurentiis ar viza modificarea ofsaidului în favoarea atacanților:

„Încă un lucru! Prea puține goluri! Așa că nu e spectaculos. Trebuie să marcați mai multe goluri. Iar pentru a marca mai multe goluri, trebuie să schimbați regulile.

Nu puteți anula un gol doar pentru câțiva milimetri… regula ofsaidului trebuie schimbată, și încă mult.

Noua generație este aurul nostru. Dacă nu îi mulțumim, vom muri. Nu veți mai avea aceeași audiență pe care ați avut-o în ultimii 100 de ani”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport