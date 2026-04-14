„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre viitorul lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

După ce FCSB a câștigat partida cu Oțelul cu scorul de 4-0, în etapa #4 din play-out, Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș.

Finanțatorul a mai precizat că nu îl va lasă pe Rădoi să-l utilizeze pe experimentatul jucător în meciurile decisive din barajul pentru Conference League.

Citește și Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB Citește mai mult Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB

MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”

Mihai Stoica a negat zvonurile că Rădoi s-ar fi hotărât deja să plece în vară de la FCSB.

Președintele CA susține că existe șanse ca Rădoi să rămână și din stagiunea viitoare, în cazul în care oferta de 1,6 milioane de euro pentru care și-a dat acordul nu va mai fi valabilă.

„Am discutat zilele astea cu Mirel, nu se pune problema să plece. Am văzut că au apărut știri că pleacă la sfârșitul sezonului, dar asta s-a spus de la început.

Nu înseamnă că și pleacă, să vedem ce se va întâmpla, dacă echipa va ajunge în Conference League. Să vedem dacă oferta pe care o are și pentru care și-a dat acceptul va mai fi pe masă.

Nu s-a semnat nimic, nu poți să știi ce se întâmplă. Nu există nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum. Gigi a făcut niște comentarii așa cum face mereu.

Nu e nimic nou pe frontul de Est. Cred că cel mai important lucru e dacă oferta aceea va fi valabilă. Atunci va pleca indiferent de ce se întâmplă la FCSB. Dacă nu va mai fi valabilă, eu zic că avem șanse mari să rămână. Ne dorim din toată inima să rămână.

Chiricheș este poate a treia variantă ca număr 6. De ce să creăm subiecte când nu există? Gigi face declarații, Mirel știe că le va face în continuare, dar, deocamdată, Mirel e cel care decide tot”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Meciurile din play-out rămase pentru FCSB

Farul Constanța - FCSB

FCSB - Petrolul Ploiești

Csikszereda - FCSB

FCSB - Unirea Slobozia

Hermannstadt - FCSB

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian în FCSB - Oțelul 4-0

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Csikszereda 4 23 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22* 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 4 10

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport