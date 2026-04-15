Fanii nu au cruțat Barcelona FOTO. Catalanii au devenit subiect de glume după ce au fost eliminați de Atletico Madrid » Cele mai bune meme-uri

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii au fost eliminați din Liga Campionilor, în ciuda victoriei din manșa retur a sferturilor.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar rețelele sociale au fost rapid inundate de meme-uri și montaje ironice la adresa elevilor lui Hansi Flick (61 de ani).

Multe dintre acestea au avut ca punct de plecare optimismul afișat de jucătorii și suporterii Barcelonei înaintea partidei, când ideea unei „remontade” fusese intens alimentată în spațiul online.

Barcelona a fost luată peste picior după eliminarea cu Atletico Madrid

Printre cele mai distribuite meme-uri s-a numărat cel cu Lamine Yamal (18 ani), surprins la marginea terenului în timp ce stătea pe minge.

Imaginea s-a viralizat rapid, iar internauții au făcut diverse glume pe seama ei: unii l-au comparat cu o cloșcă, iar alții au înlocuit mingea cu o oliță, făcând haz de vârsta lui fragedă.

Un alt subiect intens discutat după meci a fost arbitrajul lui Clement Turpin.

Raphinha, atacantul catalanilor, a susținut că partida a fost „furată”.

Și arbitrul francez a apărut în meme-urile distribuite online, fiind prezentat ironic în tricoul lui Atletico Madrid.

Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona după meciul de pe Metropolitano

Și Atletico Madrid s-a alăturat valului de ironii din mediul online.

După calificarea în semifinale, Atletico a postat imagini generate cu AI în care jucătorii săi apar în stilul lui LeBron James, într-o aluzie la trendul lansat de fanii Barcelonei înaintea meciului.

Înaintea partidei de pe Metropolitano, Lamine Yamal și-a schimbat chiar și fotografia de profil cu una a starului american din 2016, iar la conferința de presă a apărut în timp ce purta ochelari de soare, conform as.com.

Catalanii se inspiraseră din celebra apariție a starului american cu ochelari negri și căști, sperând într-o revenire similară celei reușite de Cleveland Cavaliers de la 1-3 la 4-3 în finala NBA cu Golden State Warriors.

Lamine Yamal și LeBron James / Sursa Fotomontaj: tribuna.com, X

În imaginile distribuite online apărea mesajul „FC Barcelona nu a învins niciodată Atletico Madrid într-o dublă manșă din Liga Campionilor”, o trimitere clară la celebra imagine cu LeBron James, însoțită de textul de pe burtieră: „Nicio echipă din istoria finalelor NBA nu a revenit după ce a fost condusă cu 3-1 (0-32)”.

După meci, Atletico Madrid a venit cu o replică în același registru și a publicat imagini cu Griezmann, Julian Alvarez, Lookman și Sorloth purtând ochelari și căști.

De asemenea, madrilenii au mai postat un clip ironic. În imagini, un leu cu stema clubului catalan se îndreaptă nervos spre mai multe persoane cu însemnele lui Atletico.

La final, unul dintre personaje îi dă jos masca leului, iar în locul animalului fioros apare, de fapt, un cățel liniștit.

Dame un grrr. pic.twitter.com/g6EMvtOzQU — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 14, 2026

