Fanii nu au cruțat Barcelona FOTO. Catalanii au devenit subiect de glume după ce au fost eliminați de Atletico Madrid » Cele mai bune meme-uri
Cele mai virale meme-uri după Atletico - Barcelona 1-2. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 13:32
  • Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii au fost eliminați din Liga Campionilor, în ciuda victoriei din manșa retur a sferturilor.
  • Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar rețelele sociale au fost rapid inundate de meme-uri și montaje ironice la adresa elevilor lui Hansi Flick (61 de ani).
  • Cele mai tari meme-uri, în rândurile de mai jos.

Multe dintre acestea au avut ca punct de plecare optimismul afișat de jucătorii și suporterii Barcelonei înaintea partidei, când ideea unei „remontade” fusese intens alimentată în spațiul online.

Barcelona a fost luată peste picior după eliminarea cu Atletico Madrid

Printre cele mai distribuite meme-uri s-a numărat cel cu Lamine Yamal (18 ani), surprins la marginea terenului în timp ce stătea pe minge.

Imaginea s-a viralizat rapid, iar internauții au făcut diverse glume pe seama ei: unii l-au comparat cu o cloșcă, iar alții au înlocuit mingea cu o oliță, făcând haz de vârsta lui fragedă.

Lamine Yamal, stând pe oliță
Lamine Yamal, stând pe oliță

Galerie foto (11 imagini)

Dani Olmo, desemnat omul meciului, îndemnat ironic să zâmbească Diego Simeone o ține pe Barcelona în lesă Clement Turpin, în tricoul lui Atletico Madrid Lamine Yamal, surprins stând pe minge și comparat ironic cu o cloșcă lângă ouăle ei Atletico Madrid, ironizată pentru modul în care și-a aglomerat defensiva
+11 Foto
labels.photo-gallery

Un alt subiect intens discutat după meci a fost arbitrajul lui Clement Turpin.

Raphinha, atacantul catalanilor, a susținut că partida a fost „furată”.

Și arbitrul francez a apărut în meme-urile distribuite online, fiind prezentat ironic în tricoul lui Atletico Madrid.

Clement Turpin, în tricoul lui Atletico Madrid
Clement Turpin, în tricoul lui Atletico Madrid

Atletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona după meciul de pe Metropolitano

Și Atletico Madrid s-a alăturat valului de ironii din mediul online.

După calificarea în semifinale, Atletico a postat imagini generate cu AI în care jucătorii săi apar în stilul lui LeBron James, într-o aluzie la trendul lansat de fanii Barcelonei înaintea meciului.

Înaintea partidei de pe Metropolitano, Lamine Yamal și-a schimbat chiar și fotografia de profil cu una a starului american din 2016, iar la conferința de presă a apărut în timp ce purta ochelari de soare, conform as.com.

Catalanii se inspiraseră din celebra apariție a starului american cu ochelari negri și căști, sperând într-o revenire similară celei reușite de Cleveland Cavaliers de la 1-3 la 4-3 în finala NBA cu Golden State Warriors.

Lamine Yamal și LeBron James / Sursa Fotomontaj: tribuna.com, X
Lamine Yamal și LeBron James / Sursa Fotomontaj: tribuna.com, X

În imaginile distribuite online apărea mesajul „FC Barcelona nu a învins niciodată Atletico Madrid într-o dublă manșă din Liga Campionilor”, o trimitere clară la celebra imagine cu LeBron James, însoțită de textul de pe burtieră: „Nicio echipă din istoria finalelor NBA nu a revenit după ce a fost condusă cu 3-1 (0-32)”.

După meci, Atletico Madrid a venit cu o replică în același registru și a publicat imagini cu Griezmann, Julian Alvarez, Lookman și Sorloth purtând ochelari și căști.

De asemenea, madrilenii au mai postat un clip ironic. În imagini, un leu cu stema clubului catalan se îndreaptă nervos spre mai multe persoane cu însemnele lui Atletico.

La final, unul dintre personaje îi dă jos masca leului, iar în locul animalului fioros apare, de fapt, un cățel liniștit.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor Atletico Madrid fc barcelona meme lamine yamal
Top stiri
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Superliga
15.04
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Citește mai mult
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Superliga
15.04
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Citește mai mult
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Campionate
15.04
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Citește mai mult
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 16 rapid 20 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share