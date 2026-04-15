LIVE Sepsi - FC Voluntari, duel tare în play-off-ul din Liga 2 » Programul complet + clasamentul actualizat

- Sepsi și FC Voluntari se întâlnesc ACUM, în etapa #4 din play-off-ul Ligii 2, una intermediară.
- De la ora 19:00, Steaua dă piept cu FC Bihor
- Într-un meci disputat ieri, Corvinul Hunedoara a învins Chindia Târgoviște, scor 2-0.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante în direct pe Digi Sport, Prima Sport și FRF TV.
Înaintea acestei runde, Corvinul este lider în play-off, la trei puncte față de locul secund, care este ocupat de Sepsi.
Sepsi - FC Voluntari 0-0, live
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)
- A: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş) / A1: Marin Nicușor (Suseni - Argeş), A2: Duță George Bogdan (Bacău - Bacău)
Steaua - FC Bihor, live de la ora 19:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)
- A: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) / A1: Păduraru Sebastian (Gura Humorului - Suceava), A2: Biro Barna Tamas (Cernat - Covasna)
Corvinul - Chindia 2-0
- Au marcat: Necșulescu (38, aut), Uche ('41)
- Stadion: Complexul Sportiv „Corvinul”
- Arbitru: Darius Florin Iviniș (Zlatna – Alba). Asistenți: Nicolae Bogdan Mociorniță (Băicoi – Prahova) și Viorel Dobre (Bucureşti). Rezervă: Claudiu Andrei Filip (Craiova – Dolj). Observator arbitri: Ioan Muresan (Timişoara – Timiş)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|4
|59
|2. Sepsi
|3
|53
|3. FC Voluntari
|3
|48
|4. Steaua
|3
|42
|5. FC Bihor
|3
|42
|6. Chindia Târgoviște
|4
|39
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. ASA Târgu Mureș
|3
|43
|2. Metalul Buzău
|3
|41
|3. Poli Iași
|3
|37
|4. CSM Slatina
|3
|33
|5. Gloria Bistrița
|3
|29
|6. Ceahlăul
|3
|19
|7. CS Dinamo
|3
|19
|8. Câmpulung
|3
|10
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. CSM Reșița
|3
|40
|2. FC Bacău
|3
|36
|3. Concordia Chiajna
|3
|34
|4. CS Afumați
|3
|34
|5. Dumbrăvița
|3
|26
|6. CSC Șelimbăr
|3
|24
|7. Olimpia Satu Mare
|3
|20
|8. Tunari
|3
|17