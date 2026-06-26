Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 26-27-28 iunie în marile orașe din România
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Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 26-27-28 iunie în marile orașe din România

alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 09:03
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 26-27-28 iunie.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași sau Craiova.
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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

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Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 26-27-28 iunie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 26-27-28 iunie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Sâmbătă, 27 iunie

  • Bucharest 10K Grand Prix (alergare nocturnă), ora 20:00, Bulevardul Libertății (în zona Pieței Constituției / Palatului Parlamentului)

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 26 iunie

  • Cupa Mondială Challenge (gimnastică ritmică), ora 09:00, BT Arena

Sâmbătă, 27 iunie

  • Cupa Mondială Challenge (gimnastică ritmică), ora 09:00, BT Arena

Duminică, 28 iunie

  • Cupa Mondială Challenge, finale (gimnastică ritmică), ora 12:00, BT Arena


IAȘI

Vineri, 26 iunie

  • Masa Critică Iași (ieșire comunitară pe bicicletă), ora 10:00, centru


CRAIOVA

Vineri, 26 iunie

  • Campionatele Naționale U18 (atletism), ora 10:00, stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu”

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