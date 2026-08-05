Anthony Taylor, o nouă provocare Fostul arbitru din Premier League, numit director al departamentului de arbitraj de elită din Turcia

Anthony Taylor (47 de ani), fost arbitru în Premier League și la Campionatul Mondial, s-a alăturat Comisiei de Arbitri din Turcia în calitate de director al departamentului de arbitraj de elită.

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Englezul și-a anunțat retragerea din arbitraj luna trecută, punând capăt unei cariere de 22 de ani, în care a oficiat 831 de meciuri.

Ultimul meci care l-a avut pe Taylor la centru a fost duelul din optimile Campionatului Mondial Portugalia - Spania 0-1, disputat pe 6 iulie la Dallas.

Anthony Taylor, noul director al departamentului de arbitraj de elită din Turcia

Într-un comunicat citat de reuters.com, Taylor a afirmat:

„Având în vedere că am arbitrat la cele mai înalte niveluri ale fotbalului național și internațional, salut ocazia de a pune această experiență în slujba unui rol axat pe dezvoltarea strategică și tehnică a arbitrajului de elită din Turcia.

Voi colabora cu colegii din cadrul Federației pentru a sprijini dezvoltarea continuă a arbitrilor și pentru a consolida programul general de arbitraj, în conformitate cu standardele UEFA și FIFA”.

Anthony Taylor, la duelul Portugalia - Spania 0-1, ultimul meci al carierei arbitrat/ Foto: IMAGO

Numirea lui Taylor vine la câteva luni după ancheta care a zguduit fotbalul turc toamna trecută, când Federația a suspendat 638 de fotbaliști și 149 de arbitri.

De asemenea, în urmă cu două săptămâni, 17 oficiali de club au fost reținuți într-o anchetă privind pariurile ilegale și meciurile aranjate.

Noul sezon din Turcia este programat să înceapă pe 14 august, cu duelul dintre campioana Galatasaray și nou-promovata Corum formația care l-a transferat în această vară pe Andrei Borza, fostul jucător al Rapidului.

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