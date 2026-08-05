„E complet inactiv” Ciprian Marica îl pune la zid pe jucătorul de la FCSB: „Atunci te trezești”

Ciprian Marica (40 de ani) nu l-a menajat pe Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul celor de la FCSB.

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Daniel Bîrligea a înscris 31 de goluri și a oferit cinci pase decisive în 74 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, de la transferul său, în septembrie 2024.

Totuși, atacantul a înscris un singur gol în cele cinci meciuri disputate în acest sezon. În remiza cu Farul, 2-2, Bîrligea a fost schimbat la pauză cu Alexandru Stoian.

Ciprian Marica, discurs dur la adresa lui Daniel Bîrligea: „E complet inactiv”

Fost atacant al echipei naționale, Ciprian Marica l-a pus a zid pe vârful roș-albaștrilor pentru prestațile sub așteptări din noua stagiune.

„Mi se pare că nu e prezent, nu e cu capul la echipă. Cel puțin așa mi se pare din afară. Nu e concentrat pe ce are de făcut. Chiar mă uitam la el în timpul jocului la ce face, cum analizează fazele, e complet inactiv.

Nu-l simt că e prezent în joc, nici verbal. Mi se pare că e la punctul mort, nu produce nimic. De ce se întâmplă asta? Nu pot să spun. I-ar trebui concurență, atunci te trezești”, a declarat Ciprian Marica, citat de sport.ro.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

Mihai Stoica: „Dacă vine un atacant, ar deveni problema lui”

Mihai Stoica a dezvăluit că roș-abaștrii sunt în căutarea unui atacant, care să îi fie concurent pe post lui Bîrligea.

„Cred că ar deveni problema lui, mai puțin a noastră. Acum câteva luni, în iarnă, când, pentru prima dată, Daniel Bîrligea, fiind apt, a stat pe bancă atunci când a jucat Thiam cu Botoșani, după aceea Daniel Bîrligea parcă a fost altul, s-a schimbat în bine.

Știți cine e Bîrligea, în opinia mea? E jucătorul care, în prima manșă a play-off-ului cu Aberdeen, marchează pentru 1-0 în deplasare, după care rămânem în 10, iar golul al doilea e creația lui Bîrligea, care-și înșiră adversarii și îi centrează perfect lui Darius Olaru, care marchează.

Ăsta e Daniel Bîrligea. Există GPS, iar GPS-ul spune ce efort ai făcut, cât ai alergat, cum ai alergat, sprinturi, accelerări, decelerări.

Când un jucător arată anumite cifre, iar deodată cifrele lui… Nu vorbesc despre Bîrligea, ci în general. La el poate fi mult mai bun GPS-ul”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

4.500.000 de euro este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt

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