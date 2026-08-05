Generația TikTok schimbă sportul Jumătate dintre tineri spun că rezumatele sunt mai importante decât meciurile în direct
Special

Generația TikTok schimbă sportul Jumătate dintre tineri spun că rezumatele sunt mai importante decât meciurile în direct

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 15:32
  • Studiile arată o transformare a modului în care este consumat sportul: social media devine ecranul principal, iar transmisiunile live își pierd din importanță
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Nu cu mult timp în urmă, un meci important însemna două ore petrecute în fața televizorului. Astăzi, pentru milioane de tineri, experiența sportivă începe pe TikTok, continuă pe Instagram și se termină pe YouTube, iar partida în sine devine, de multe ori, nu foarte importantă.

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Studii publicate recent confirmă că modul în care publicul consumă sportul trece prin cea mai mare schimbare din ultimele decenii. Rețelele sociale nu mai sunt un simplu instrument de promovare, ele devin principalul contact dintre competiții și noua generație de fani.

Rezumatele iau locul meciurilor integrale

Datele recente arată o transformare profundă a comportamentului de consum. Mai mult de jumătate dintre fanii tineri recunosc un adevăr incomod pentru televiziuni: rezumatele rapide și clipurile scurte au început să înlocuiască meciurile live. Sportul nu mai este privit ca un eveniment fix în program, ci ca un flux continuu de conținut.

Motivul este simplu: tinerii preferă conținutul rapid, disponibil în orice moment și adaptat consumului de pe telefon. În loc să urmărească două ore de fotbal, de exemplu, la TV, mulți aleg câteva minute cu cele mai spectaculoase faze, goluri, depășiri sau momente controversate.

Al doilea motiv e faptul că tinerilor nu le convine că au dificultăți reale în a găsi meciurile transmise live, iar atunci când le găsesc, sunt nevoiți să plătească pentru multiple abonamente, atât de TV, cât și de streaming. Un exemplu elocvent din România e cel al platformei VOYO, care a cumpărat câteva evenimente de top, tip Premier League sau Auda - FCSB din Conference League, pentru a-și mări baza de clienți.

Social media devine poarta de intrare către sport

Un studiu recent realizat de Stagwell National Research Group scoate la iveală cifre grăitoare despre noua dinamică. 62% dintre fanii sportului se bucură mai mult să consume conținut despre sport pe rețelele sociale decât să urmărească meciul propriu-zis la televizor.

Pentru generațiile crescute cu TikTok și Instagram, sportul nu mai este neapărat un eveniment cu început și sfârșit, ci un flux continuu de conținut.

În plus, mai mult de jumătate dintre fanii sportului spun că descoperă mai ușor competiții și discipline noi datorită rețelelor sociale.

TikTok este perceput de majoritatea respondenților drept platforma care face sporturile mai accesibile și mai ușor de înțeles, prin clipuri scurte, explicații și imagini spectaculoase.

Sportul nu se mai consumă doar în timpul competiției

Dacă sporturile tradiționale și cu baze imense de fani nu știu dacă să privească la acest trend cu bucurie sau cu teamă, pentru multe competiții mai puțin populare, aceasta înseamnă o oportunitate uriașă de a ajunge la un public pe care televiziunea tradițională nu îl mai poate atrage.

Schimbarea nu se rezumă la felul în care sunt urmărite competițiile. Fanii vor acces permanent la imagini din culise, reacții ale sportivilor, momente amuzante, statistici, podcasturi și explicații tactice. În locul unui singur produs de două ore apare un conținut uriaș de informație disponibilă înainte, în timpul și după eveniment.

Provocarea pentru televiziuni și platformele de streaming

Transformarea pune presiune pe televiziunile sportive și pe platformele care investesc miliarde de euro în drepturile TV.

Concluzia studiilor e clară: pentru noile generații, experiența sportivă nu mai este definită exclusiv de fluierul de start și de cel de final.

Sportul devine un produs permanent, distribuit prin clipuri scurte și interacțiuni în social media. Iar pentru competițiile care vor să rămână relevante în următorii ani, prezența pe TikTok, Instagram sau YouTube nu mai reprezintă marketing, ci o condiție esențială pentru a câștiga și păstra atenția viitorilor fani.

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