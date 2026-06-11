Duelul titanilor Adidas și Nike Cele două mari branduri s-au întrecut în videouri spectaculoase » Care e preferatul tău?

Nike și Adidas își continuă rivalitatea și la Campionatul Mondial.

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Giganții din industria echipamentelor sportive au lansat câte o campanie de marketing înaintea turneului final din SUA, Mexic și Canada.

VIDEO. Adidas și Nike își continuă rivalitatea și la Cupa Mondială

Adidas a dat tonul cu „Backyard Legends”, un scurtmetraj de 5 minute și 5 secunde, care îi are în prim-plan pe actorul Timothee Chalamet, cântărețul Bad Bunny și sportivii Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham și Trinity Rodman.

Povestea îl urmărește pe Chalamet încercând să formeze o echipă capabilă să învingă un trio legendar de jucători locali, considerați de neînvins de generații.

Legende precum Zinedine Zidane, David Beckham și Alessandro Del Piero sunt readuși în prim-plan ca jucători, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ousmane Dembele, Pedri, Florian Wirtz și Santiago Gimenez apar și ei.

Nike nu s-a lăsat mai prejos și a replicat cu „Rip The Script”, un spot de 6 minute.

Acțiunea se desfășoară pe un platou de filmare din Hollywood, unde un regizor încearcă să dicteze desfășurarea unui meci până la cel mai mic detaliu.

Staruri precum Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius sau Virgil Van Dijk refuză să urmeze indicațiile și aleg să se exprime liber pe teren, dând peste cap întreaga producție.

De asemenea, producția reunește și nume emblematice ale fotbalului, precum Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic sau Didier Drogba, dar și apariții-surpriză ale unor figuri cunoscute din sport, muzică și divertisment, precum LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Ted Lasso, Kate Scott, Channing Tatum, Young Miko și LISA.

46 de miliarde de dolari a generat Nike în 2025, comparativ cu aproximativ 29 de miliarde de dolari în cazul Adidas, potrivit Forbes

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