Infrastructura distruge hocheiul De ce tot mai multe cluburi din România naturalizează jucători străini? Șeful FRH: „E o frustrare în rândul românilor”

Attila Nagy, președintele Federației Române de Hochei, a vorbit despre motivele pentru care echipele de club se orientează din ce în ce mai mult către sportivi străini.

Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei de infrastructură pentru juniori, susține Nagy.

Șeful FRH spune că echipele de hochei din România s-au orientat către jucători străini pentru că juniorii din campionatele interne nu au destule facilități pentru a face performanță și pentru a ajunge la un nivel ridicat.

Attila Nagy: „Noi plătim tribut lipsei de infrastructură”

„Noi plătim tribut lipsei de infrastructură, de specialiști și de copii care să joace hochei, din ultimele două, trei decenii, să zic așa, după Revoluție. Și asta s-a resimțit!

Iar echipele care participau în Liga Erste au fost nevoite să se întărească puțin, pentru că nu aveau jucători de valoare. După care, în momentul în care aceste echipe s-au întărit și restul au încercat să o facă.

Pot să vă dau câteva exemple. Galațiul, de pildă, a naturalizat, cred, mai mult de 4 sau 5 jucători din fosta Uniune Sovietică. Pentru că au văzut că, folosind doar jucători autohtoni, nu reușesc. Și atunci au făcut aceste naturalizări, pentru a avea o echipă mai puternică”, a declarat Attila Nagy, potrivit agerpres.ro.

Attila Nagy a precizat că strategia federației este de a naturaliza jucători străini sub 30 de ani, care pot aduce un plus echipei naționale.

„Ceea ce văd eu, ca strategie, sunt jucători care sunt sub 29, poate 30 de ani, care sunt îndeajuns de valoroși să poată să devină jucători de lot național.

Dar, dacă ne uităm mai atent, puteți vedea că Federația Română de Hochei pe Gheață a redus la trei numărul stranierilor în campionat, începând din sezonul trecut. Am fost, probabil, singura federație care a redus atât de drastic, deci practic am înjumătățit numărul jucătorilor străini.

Astfel, trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe jucătorii autohtoni care sunt capabili să joace la loturile naționale. Anul acesta am primit două cereri de naturalizări, sunt jucători sub 30 de ani, chiar mult mai tineri, adică între 23 și 25 de ani.

Au potențial să ajungă la lotul național și chiar pot să aducă un plus. Dar niciodată n-aș putea să accept să avem jucători naturalizați peste 30 de ani, fără viitor, numai ca să avem mai mulți jucători la nu știu ce echipă din țară”, a completat președintele Federației Române de Hochei.

Attila Nagy: „Intervine o frustrare în rândul jucătorilor români”

Oficialul FRH a mai declarat că naturalizarea jucătorilor străini i-ar putea afecta pe sportivii români.

„Intervine o frustrare în rândul jucătorilor români, pentru că practici sportul 15, 17, 18 ani, ajungi la seniori și din cauza acestor intervenții, ei nu mai pot evolua sau nu mai ajung să joace, devin jucători de linia a treia sau a patra”.

Attila Nagy a vorbit și despre motivul pentru care echipele de club aleg să naturalizeze jucători străini în detrimentul investiției în copii și juniori.

„Dezavantajul este că unele echipe, unele centre hocheistice, nu se mai gândesc să întărească echipele de copii și juniori, iar munca aceasta e mai lungă.

Durează peste 15 ani de zile, timp în care trebuie să investești, să ai antrenori pricepuți, să te concentrezi, să faci totdeauna inițiere, să faci recrutare și așa mai departe. Deci e o muncă lungă și grea, iar echipele de multe ori preferă să naturalizeze, pentru că este mult mai simplu. L-ai luat, gata!

Și am văzut situații în care s-au luat jucători, să nu zic sub valoarea celor autohtoni, dar nici peste ei. Deci cam la același nivel, pentru că era mai ușor așa. Acesta este un dezavantaj și lucrul acesta trebuie cumva monitorizat și controlat. Există și un avantaj când aduci jucători care sunt naturalizați, dacă ei sunt caractere foarte bune: sunt mai bine dezvoltați din punct de vedere hocheistic, pentru că vin din țări cu un hochei mai dezvoltat, pot să aducă un plus în cadrul echipei.

Pot să ajute jucătorii tineri, care pot învăța de la ei. Aduc, totodată, o constanță, pentru că acești jucători rămân o perioadă mai lungă și aduc un plus, nu numai echipei respective, ci întregii mișcări hocheistice din România”, a mai spus Nagy, conform sursei citate.

