Sergio Caetano, liderul galeriei Diabos Vermelhos (Diavolii Roșii) al celor de la Benfica, a fost găsit mort în propria sa mașină.

Potrivit presei din Portugalia acesta ar fi fost împușcat mortal.

Trupul neînsuflețit al lui Caetano a fost găsit vineri seară, într-o mașină parcată chiar în apropierea Estadio da Luz, stadionul celor de la Benfica, relatează abola.pt.

Benfica a confirmat decesul lui Sergio Caetano

Caetano dispăruse de vineri dimineață, ultima dată fiind văzut când și-a dus fiul la școală. Ojogo.pt adaugă că un alt membru al Diabos Vermelhos este dat dispărut de două zile.

Clubul antrenat de legendarul Jose Mourinho (62 de ani) a emis un comunicat pe site-ul oficial, în care transmite că regretă trecerea în neființă a liderului galeriei Diabos Vermelhos.

„SL Benfica regretă profund trecerea în neființă a lui Sergio Caetano, o figură indispensabilă din universul Benfica și liderul Diabos Vermelhos (Diavolii Roșii).

Dedicația sa neclintită față de club va lăsa o amprentă de neșters asupra istoriei susținerii pentru Benfica , în cele mai diverse stadioane și pavilioane, în Portugalia și în străinătate.

SL Benfica transmite cele mai profunde condoleanțe familiei lui Sergio Caetano, prietenilor săi și Diabos Vermelhos (Diavolii Roșii) în această perioadă de profundă durere”, a transmis Benfica pe site-ul oficial.

Benfica s-a calificat în optimile Cupei Portugaliei

Chiar în seara decesului lui Sergio Caetano, Benfica a evoluat pe terenul celor de la Atletico, o formație din Liga 3, în șaisprezecimile Cupei Portugalia.

Meciul nu a fost unul facil pentru elevii lui Jose Mourinho, care s-au impus în cele din urmă, scor 2-0, după golurile marcate de Richard Rios (73) și Vangelis Pavilidis, din penalty (77).

Pentru Benfica urmează duelul cu Ajax, din faza principală a UEFA Champions League.

În acest moment, portughezii ocupă locul 35, penultimul, cu 0 puncte după primele 4 meciuri, iar șansele de a prinde un loc de calificare în fazele superioare sunt minime.

Nici pe plan intern lucrurile nu stau bine pentru formația de pe Estadio da Luz, care ocupă locul 3, cu 25 de puncte, la 6 de marea rivala și liderul din Portugalia, FC Porto.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport