Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Armstrong, mesaj pentru fani Jucătorul lui Dinamo, despre protestul de la meciul cu FC Argeș: „Nu pedepsiți jucătorii!”

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 18:42
  • Danny Armstrong (28 de ani), jucătorul lui Dinamo, nu vrea ca fanii să protesteze la meciul cu FC Argeș. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia clubului de a schimba sigla.
  • Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis, joi, că nu vor intra pe stadion la meciul cu FC Argeș, în semn de protest față de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă.

Danny Armstrong: „Sper și le cer să revină asupra deciziei

Danny Armstrong le cere acestora să se răzgândească și să vină totuși pe stadion, pentru a-i susține în partida de duminică.

Sper că se vor răzgândi. Ca jucători, avem nevoie de sprijinul lor. Au fost uimitori cu sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Sper și le cer să revină asupra deciziei și să intre în stadion. Nu este corect ca cei care să fie pedepsiți să fim noi, jucătorii.

Situația nu ține de noi, de echipă, se va rezolva, cred asta cu tărie, dar nu sunt de părere că suporterii trebuie să procedeze așa. Ne-ar afecta doar pe noi și sunt sigur că vor realiza asta.

Sunt uimitori și avem nevoie de ei în stadion, este ca și cum avem un om în plus când sunt acolo. Sunt cei mai buni suporteri din țară și sper să se răzgândească, le cer asta ferm: veniți la stadion! Cred că vor veni.

Schimbarea siglei, în opinia mea, trebuia să se întâmple. Dinamo are nevoie de o nouă identitate, din câte am auzit. Nu știu dedesubturile, dar este ceva ce se va rezolva.

Sunt convins că, pe termen lung, totul va fi bine și va rămâne o amintire îndepărtată”, a declarat Danny Armstrong, citat de digisport.ro.

Este ceva ce se va rezolva în felul în care clubul și suporterii vor considera de cuviință. Și sunt sigur că peste câteva luni nu vom mai vorbi despre asta. De aceea i-aș sfătui pe fani: ajutați-ne venind la stadion și fiind la fel de uimitori cum ați fost tot sezonul! Danny Armstrong, jucător Dinamo
Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
Danny Armstrong: „E un sentiment extraordinar ca fotbalist

Scoțianul nu ar fi de acord dacă fanii ar cânta în afara stadionului, așa cum plănuiesc. În opinia lui Armstrong, prezența acestora în tribune este foarte importantă pentru jucătorii lui Dinamo.

„Când îi vezi acolo că sar și cântă, sunt atât de gălăgioși și au toate bannerele și steagurile lor, e un sentiment extraordinar, ca fotbalist.

Și de aceea vrei să joci pentru un club ca Dinamo, cu suporteri ca aceștia. Dacă doar îi auzi, nu este același lucru. Și, așa cum am spus, asta ne-ar afecta doar pe noi ca jucători și simt că nu merităm pedeapsa asta.

Așa că, după cum am spus, sper ca ambele părți să ajungă la un acord, dar repet: să ne gândim mai întâi la meci. Să ne ocupăm de meci mai întâi și, după aceea, vom avea grijă de toate celelalte”, a mai precizat Danny Armstrong.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform Transfermarkt

Danny Armstrong a fost transferat de Dinamo în vara anului trecut de la Kilmarnock. În acest sezon, aripa dreapta a bifat 38 de apariții în toate competițiile, a marcat 6 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj742
3CFR Cluj841*
4Dinamo734
5Rapid732
6FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

