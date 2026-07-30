Fotbalist din Serie A, dispărut fără urmă Clubul italian nu mai reușește să ia legătura cu jucătorul: „Nu mai avem vești de zile întregi”
Lameck Banda (foto: Imago)
Campionate

Fotbalist din Serie A, dispărut fără urmă Clubul italian nu mai reușește să ia legătura cu jucătorul: „Nu mai avem vești de zile întregi”

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 19:10
  • Lameck Banda (25 de ani), de la Lecce, e de negăsit! Cazul extremei zambiene din Serie A e unul dintre cele mai bizare cazuri: nu s-a prezentat la reunirea echipei, iar ulterior clubul a transmis că nu mai reușește să ia legătura cu el.
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Lameck Banda era așteptat să se alăture lotului lui Lecce în cantonamentul de pregătire din Austria, înaintea noului sezon.

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Fotbalist din Serie A, dispărut fără urmă: „Nu mai avem vești de la el de zile întregi”

Banda, în vârstă de 25 de ani, este internațional zambian, a ajuns la Lecce în 2022 și a devenit unul dintre jucătorii importanți ai formației italiene.

El nu s-a prezentat la reunirea echipei. Inițial, explicația oferită pentru întârziere a fost legată de probleme logistice și birocratice, inclusiv aspecte administrative privind revenirea în Italia.

Situația s-a complicat însă după ce jucătorul nu a mai răspuns apelurilor clubului.

Lecce a emis un comunicat în care a precizat că va verifica motivele invocate de fotbalist și că își rezervă dreptul de a lua măsuri disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.

9 contribuții la gol
a avut Lameck Banda în sezonul trecut (5 goluri și 4 assisturi). A jucat 32 de partide în Serie A pentru Lecce

Stefano Trinchera, directorul sportiv al lui Lecce, a declarat, conform Sky Sport, că fotbalistul nu mai răspunde apelurilor clubului: „Nu mai avem vești de la Banda de zile întregi.

A spune că suntem dezamăgiți este un eufemism. Am fost întotdeauna foarte deschiși față de Lameck, chiar și în unele chestiuni personale l-am susținut întotdeauna. Și din acest motiv, comportamentul său i-a luat pe toți prin surprindere”.

Oficialul a precizat că jucătorul fusese convocat inclusiv pentru vizitele medicale, dar nu a oferit un răspuns.

Ipoteza transferului în Arabia Saudită

Un posibil motiv al rupturii dintre jucător și club este legat de dorința jucătorului de a se transfera în Arabia Saudită, de unde avea o ofertă.

Presa italiană a relatat că Lecce ar fi refuzat o ofertă considerată prea mică. După acest episod, relația dintre cele două părți ar fi devenit tensionată.

Presa internațională a relatat că ultima dată Banda a apărut alături de soția sa pe un aeroport din Zambia.

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