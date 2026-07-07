Portugalia - Spania a spulberat tot Meciul din optimile CM 2026 a stabilit un nou record de audiență » 4 din 10 televizoare erau deschise pe Antena 1!

- Meciul dintre Portugalia și Spania, scor 0-1, din optimile de finală de la CM 2026, a spulberat precedentul record de audiență TV de la acest turneu final.
- Numărul impresionant de persoane care au urmărit partida dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Lamine Yamal (18 ani), mai jos în articol.
Duelul dintre Portugalia și Spania a fost unul echilibrat, cu ocazii periculoase la ambele porți. Lusitanii ar fi putut deschide scorul în finalul primei reprize, dar șutul violent al lui Nuno Mendes a lovit bara transversală, după o deviere.
Ibericii au fost cei care au dat lovitura în prelungirile meciului, grație reușitei lui Mikel Merino din minutul 90+1.
Portugalia - Spania a stabilit noul record de audiență de la CM 2026
Confruntarea din optimile de finală a fost urmărită, în medie, de 2.100.000 de persoane, stabilindu-se astfel recordul de audiență de la acest turneu final.
Meciul Portugalia - Spania a fost vizionat de aproape 800.000 de persoane în plus față de partida de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, scor 2-1, când 1.365.000 de români au deschis televizoarele pe Antena 1.
Cum arată acum topul audiențelor de la acest Mondial:
- 1. Portugalia - Spania 0-1, ora 22:00, 2.100.000 persoane
- 2. Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00, 1.365.000 persoane
- 3. Spania - Austria 3-0, ora 22:00, 1.365.000
- 4. Brazilia - Japonia 2-1, ora 20:00, 1.316.000
- 5. Argentina - Austria 2-0, ora 20:00, 1.301.000
- 6. Franța - Senegal 3-1, ora 22:00, 1.251.000
- 7. Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00, 1.241.000
- 8. Franța - Norvegia 4-1, ora 22:00, 1.236.000
- 9. Brazilia - Norvegia 1-2, ora 23:00, 1.225.000
- 10. Portugalia - Uzbekistan 5-0, ora 20:00, 1.180.000
Pe durata meciului, Antena 1 a avut o audiență de trei ori mai mare decât PRO TV.
Cota de piață a partidei din optimile CM 2026 a fost de aproape 40%. Concret, la fiecare 10 televizoare deschise în România în intervalul orar 22:00-23:55, 4 dintre acestea erau pe Antena 1.
În urma victoriei obținute luni seară, Spania s-a calificat în sferturile turneului final, unde va da peste Belgia. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
În optimi, naționala pregătită de Rudi Garcia a spulberat SUA, una dintre gazdele CM 2026, cu scorul de 4-1.