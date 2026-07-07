Portugalia - Spania a spulberat tot Meciul din optimile CM 2026 a stabilit un nou record de audiență » 4 din 10 televizoare erau deschise pe Antena 1!

Meciul dintre Portugalia și Spania, scor 0-1, din optimile de finală de la CM 2026, a spulberat precedentul record de audiență TV de la acest turneu final.

Numărul impresionant de persoane care au urmărit partida dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Lamine Yamal (18 ani), mai jos în articol.

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Duelul dintre Portugalia și Spania a fost unul echilibrat, cu ocazii periculoase la ambele porți. Lusitanii ar fi putut deschide scorul în finalul primei reprize, dar șutul violent al lui Nuno Mendes a lovit bara transversală, după o deviere.

Ibericii au fost cei care au dat lovitura în prelungirile meciului, grație reușitei lui Mikel Merino din minutul 90+1.

Portugalia - Spania a stabilit noul record de audiență de la CM 2026

Confruntarea din optimile de finală a fost urmărită, în medie, de 2.100.000 de persoane, stabilindu-se astfel recordul de audiență de la acest turneu final.

Meciul Portugalia - Spania a fost vizionat de aproape 800.000 de persoane în plus față de partida de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, scor 2-1, când 1.365.000 de români au deschis televizoarele pe Antena 1.

Cum arată acum topul audiențelor de la acest Mondial:

1. Portugalia - Spania 0-1, ora 22:00, 2.100.000 persoane

2. Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00, 1.365.000 persoane

3. Spania - Austria 3-0, ora 22:00, 1.365.000

4. Brazilia - Japonia 2-1, ora 20:00, 1.316.000

5. Argentina - Austria 2-0, ora 20:00, 1.301.000

6. Franța - Senegal 3-1, ora 22:00, 1.251.000

7. Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00, 1.241.000

8. Franța - Norvegia 4-1, ora 22:00, 1.236.000

9. Brazilia - Norvegia 1-2, ora 23:00, 1.225.000

10. Portugalia - Uzbekistan 5-0, ora 20:00, 1.180.000

Pe durata meciului, Antena 1 a avut o audiență de trei ori mai mare decât PRO TV.

Cota de piață a partidei din optimile CM 2026 a fost de aproape 40%. Concret, la fiecare 10 televizoare deschise în România în intervalul orar 22:00-23:55, 4 dintre acestea erau pe Antena 1.

În urma victoriei obținute luni seară, Spania s-a calificat în sferturile turneului final, unde va da peste Belgia. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

În optimi, naționala pregătită de Rudi Garcia a spulberat SUA, una dintre gazdele CM 2026, cu scorul de 4-1.

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