CM 2026 face încă o victimă Meciul cu Spania a fost ultimul pentru Roberto Martinez pe banca Portugaliei » Cine îl va înlocui
Foto: Imago
Campionatul Mondial

CM 2026 face încă o victimă Meciul cu Spania a fost ultimul pentru Roberto Martinez pe banca Portugaliei » Cine îl va înlocui

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 11:03
  • Portugalia - Spania 0-1. Roberto Martinez (52 de ani) și-a anunțat plecarea de pe banca lusitanilor, după eliminarea de la Campionatul Mondial.
  • Cine este favorit să-l înlocuiască, mai jos în articol.
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Duelul din optimi dintre Portugalia și Spania a fost unul echilibrat. Totuși, ibericii au fost cei care au dat lovitura, în minutele de prelungire.

Mikel Merino a înscris golul decisiv în minutul 90+1, în urma unei pase excepționale trimise de Ferran Torres.

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Roberto Martinez și-a anunțat plecarea de pe banca Portugaliei: „Este sfârșitul unui ciclu”

Roberto Martinez se desparte de naționala Portugaliei după trei ani și jumătate de colaborare. După eliminarea de la CM 2026, contractul spaniolului nu va fi prelungit.

Este adevărat că acesta este ultimul meu meci pentru Portugalia. Vreau să mulțumesc poporului portughez. Plec cu amintiri pe care le voi păstra toată viața. Jucătorii au făcut o muncă extraordinară, au mult talent și au demonstrat un angajament remarcabil pentru echipă.

În cele 45 de meciuri disputate sub conducerea mea, am obținut cele mai bune statistici din istoria naționalei în ceea ce privește golurile marcate și punctele acumulate. Păstrez amintiri frumoase, precum câștigarea Ligii Națiunilor și stabilirea recordurilor.

Le mulțumesc Federației și staff-ului tehnic, care au muncit din greu pentru a-i sprijini pe jucătorii noștri. Plec cu amintiri incredibile și cu recunoștință față de poporul portughez”, a declarat Roberto Martinez, conform abola.pt.

45 de meciuri
a stat Roberto Martinez pe banca Portugaliei: 32 de victorii, 6 remize și 7 înfrângeri este bilanțul lusitanilor (121-44 golaveraj)

Roberto Martinez a mai precizat că încă nu a purtat o discuție cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca.

„Nu am vorbit încă, dar este sfârșitul unui ciclu. Este firesc ca domnul Pedro Proenca să își aleagă propriul selecționer. Îi mulțumesc președintelui și Federației pentru tot sprijinul și pentru condițiile excelente pe care ni le-au oferit.

Acesta este finalul unei etape. Le sunt recunoscător pentru susținere. Plec cu multe amintiri și sper ca și poporul portughez să rămână cu amintiri frumoase din acești trei ani și jumătate”, a mai adăugat tehnicianul.

Roberto Martinez a fost numit selecționerul Portugaliei în ianuarie 2023, atunci când l-a înlocuit pe Fernando Santos, după Campionatul Mondial din 2022.

Martinez a cucerit un trofeu alături de lusitani: Liga Națiunilor, în 2025.

  • De-a lungul carierei sale, antrenorul spaniol le-a mai pregătit pe Swansea, Wigan și Everton. A fost și selecționerul Belgiei.

Eliminarea de la Mondial este și mai dureroasă pentru portughezi, în special după declarațiile lui Cristiano Ronaldo de la finalul meciului cu Spania.

Ajuns la 41 de ani, acesta se pregătește să părăsească echipa Portugaliei:

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie.

Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”, a spus Ronaldo.

Jorge Jesus, favorit să-l înlocuiască pe Martinez

Jorge Jesus ar urma să fie noul selecționer al Portugaliei. Tehnicianul în vârstă de 71 de ani este liber de contract, după despărțirea de Al-Nassr, echipa unde este legitimat Cristiano Ronaldo.

Ar fi prima experiență a portughezului pe banca unei echipe naționale.

De-a lungul carierei sale, Jorge Jesus a antrenat cluburi importante, precum Al-Hilal, Fenerbahce, Benfica, Flamengo, Sporting Lisabona sau Braga.

Acesta a fost înlocuit pe banca saudiților de la Al-Nassr de Ange Postecoglou (60 de ani), fostul antrenor al lui Radu Drăgușin de la Tottenham.

Toți antrenorii care au plătit cu slujba pentru eliminarea de la CM 2026:

  • Sabri Lamouchi (Tunisia) - dat afară după primul meci din grupe
  • Miroslav Koubek (Cehia) - eliminare în grupe
  • Hong Myung-bo (Coreea de Sud) - eliminare în grupe
  • Steve Clarke (Scoția) - eliminare în grupe
  • Marcelo Bielsa (Uruguay) - eliminare în grupe
  • Herve Renard (Tunisia) - eliminare în grupe
  • Sebastian Beccacece (Ecuador) - eliminare în „șaisprezecimi”
  • Ronald Koeman (Olanda) - eliminare în „șaisprezecimi”
  • Julian Nagelsmann (Germania) - eliminare în „șaisprezecimi”
  • Carlos Queiroz (Ghana) - eliminare în șaisprezecimi
  • Javier Aguirre (Mexic) - eliminare în optimi
  • Roberto Martinez (Portugalia) - eliminare în optimi

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