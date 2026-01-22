„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb
Risto Radunovic
Europa League

„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 13:53
  • Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.
  • Meciul Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

FCSB își menține vii șansele de calificare în primăvara europeană după succesul miraculos în fața celor de la Feyenoord, scor 4-3, partidă care a avut loc pe 11 decembrie 2025.

Dinamo Zagreb - FCSB. Risto Radunovic: „Avem nevoie de o zi bună

Risto Radunovic, fundașul celor de la FCSB, a precizat ce trebuie să facă campioana României pentru a câștiga duelul decisiv cu Dinamo Zagreb.

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună care are multe sezoane în Champions League, dar avem nevoie de o zi bună și sper ca toți să jucăm bine ca să câștigăm meciul și să obținem calificarea.

Am făcut câteva victorii legate, pe finalul anului trecut, și am vrut să continuăm așa, dar am pierdut în primul meci din acest an din campionat (n.r. - cu FC Argeș, scor 0-1).

Trebuie să fim pozitivi, să facem un meci bun și în defensivă și în ofensivă și să continuăm lupta pe toate planurile pe care le avem”, a declarat Risto Radunovic, conform digisport.ro.

27 de meciuri
a jucat Risto Radunovic în acest sezon pentru FCSB. 5 dintre ele au fost în faza principală din Europa League

Risto Radunovic: „E un meci decisiv

Fundașul muntenegrean a găsit și o asemănare între FCSB și Dinamo Zagreb.

„E un meci decisiv și pentru ei și pentru noi. E o echipă tânără, care joacă un fotbal ofensiv, care seamănă cu cel practicat de noi, care are același obiectiv, și ei se bat la titlu, așa că o să fie un meci bun.

Am încredere însă, avem șansele noastre. Avem nevoie de o zi bună a noastră, o să avem multe spații, așa că sper să marcăm”, a mai spus Radunovic.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

Dinamo Zagreb europa league fcsb risto radunovic
