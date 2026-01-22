Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.

Meciul Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

FCSB își menține vii șansele de calificare în primăvara europeană după succesul miraculos în fața celor de la Feyenoord, scor 4-3, partidă care a avut loc pe 11 decembrie 2025.

Dinamo Zagreb - FCSB. Risto Radunovic: „Avem nevoie de o zi bună”

Risto Radunovic, fundașul celor de la FCSB, a precizat ce trebuie să facă campioana României pentru a câștiga duelul decisiv cu Dinamo Zagreb.

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună care are multe sezoane în Champions League, dar avem nevoie de o zi bună și sper ca toți să jucăm bine ca să câștigăm meciul și să obținem calificarea.

Am făcut câteva victorii legate, pe finalul anului trecut, și am vrut să continuăm așa, dar am pierdut în primul meci din acest an din campionat (n.r. - cu FC Argeș, scor 0-1).

Trebuie să fim pozitivi, să facem un meci bun și în defensivă și în ofensivă și să continuăm lupta pe toate planurile pe care le avem”, a declarat Risto Radunovic, conform digisport.ro.

27 de meciuri a jucat Risto Radunovic în acest sezon pentru FCSB. 5 dintre ele au fost în faza principală din Europa League

Risto Radunovic: „E un meci decisiv”

Fundașul muntenegrean a găsit și o asemănare între FCSB și Dinamo Zagreb.

„E un meci decisiv și pentru ei și pentru noi. E o echipă tânără, care joacă un fotbal ofensiv, care seamănă cu cel practicat de noi, care are același obiectiv, și ei se bat la titlu, așa că o să fie un meci bun.

Am încredere însă, avem șansele noastre. Avem nevoie de o zi bună a noastră, o să avem multe spații, așa că sper să marcăm”, a mai spus Radunovic.

800.000 de euro este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

