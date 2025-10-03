„Acolo s-a rupt jocul!” Aurel Țicleanu, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Credeam că nu au cum să piardă lupta!” +11 foto
„Acolo s-a rupt jocul!” Aurel Țicleanu, dezamăgit de Universitatea Craiova: „Credeam că nu au cum să piardă lupta!”

Publicat: 03.10.2025, ora 10:10
Actualizat: 03.10.2025, ora 10:10

Gruparea din Bănie a făcut un joc modest în Polonia. Oltenii nu au expediat niciun șut pe spațiul porții, iar fostul fotbalist consideră că problema a fost la nivelul mijlocașilor.

Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Aurel Țicleanu: „Meciul s-a rupt la mijlocul terenului”

„Vreo 15-20 de minute am văzut două echipe care doreau să nu greşească. Jucau destul de închis. Un joc de tatonare. După vreo 15-20 de minute, Craiova a pierdut mijlocul terenului. Deşi, la ce mijloc au, credeam că nu au cum să piardă lupta acolo.

Portarul a făcut minuni în poartă. Rus a salvat de vreo trei ori incredibil. Craiova a început să joace din ce în ce mai rău. Credeam că la pauză se vor regla nişte lucruri, dar a căzut primul gol, iar din momentul ăla nu ştiu ce s-a întâmplat.

Meciul s-a rupt la mijlocul terenului. Îi ai pe Mora, Creţu, Băluţă, Cicâldău – toţi internaţionali. Rakow e o echipă decentă”, a spus Aurel Ţicleanu, conform primasport.ro.

  • Echipa de start a Universității Craiova:  Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
  • Au intrat pe parcurs: Mekvabishvili, Teles, Romanchuk, Nsimba, Houri

Jurnalistul Bogdan Cosmescu este de părere că principala problemă a oltenilor a fost atitudinea.

„Sunt foarte dezamăgit. Dacă la FCSB nu mă aşteptam la nimic văzând echipa, Craiova a jucat cu titularii. Nu a fost Teles, în locul lui a fost Creţu, probabil voiau să dea un plus de siguranţă apărării.

Bă, să nu joci nimic?! Nimic. E de departe cel mai slab meci al Craiovei din sezonul ăsta. Slab rău. Singura explicaţie pe care o pot găsi este că s-a întâmplat să apară automulţumirea.

Parcă am înţeles că a venit mesajul: «Ne-am îndeplinit obiectivul, ne-am calificat în grupă»”, a declarat Cosmescu, potrivit sursei citate.

Baiaram dă în prima repriză pasă cu călcâiul în jumătatea lui. Asta ce arată? Că eşti super-concentrat? Bogdan Cosmescu

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

  • 2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova 2-0
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

