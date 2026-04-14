Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a ajuns pe masa de operație.

Bîrligea a suferit o ruptură de tendon la ultima acțiune a echipei naționale și nu o va mai putea ajuta pe FCSB în play-out.

Daniel Bîrligea s-a operat de deviație de sept

Atacantul a profitat de această situație pentru a-și rezolva o problemă cu care se confrunta de mai bine de 10 ani.

Bîrligea avea probleme cu respirația, iar acum a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru deviaţie de sept, care a durat o oră și 40 de minute , informează fanatik.ro.

Recuperarea după o asfel de operație durează în general între 1-2 săptămâni, însă revenirea pe gazon este recomandată la 6 săptămâni după intervenție.

FOTO. Slovacia - România 2-0, ultimul meci jucat de Bîrligea

Carmen Daviţoiu, explicații despre operația lui Bîrligea

Carmen Daviţoiu, medic specialist ORL, a vorbit despre operația suferită de Bîrligea și despre utilizarea celulelor stem pentru a accelera vindecarea.

„În cazul unei astfel de intervenții, pentru a accelera procesul de vindecare, este posibil să fi fost utilizate celule stem.

În teorie, acestea sunt folosite pentru a favoriza o refacere mai rapidă, contribuind la regenerarea mucoasei nazale și la reducerea inflamației. Totuși, trebuie menționat că utilizarea lor se află încă în fază de cercetare.

Personal, nu am folosit niciodată această metodă și nici colegii mei nu o utilizează, tocmai pentru că nu există încă studii complete și solide care să confirme eficiența celulelor stem în acest domeniu.

Cel mai probabil, în acest caz, s-a intervit mai întâi pentru corectarea deviației de sept, iar ulterior s-au injectat celule stem, recoltate din organismul pacientului – de regulă din zona abdominală. Acestea sunt procesate (centrifugate) și apoi injectate local”, a declarat Carmen Daviţoiu, potrivit sursei citate.

13 goluri în 37 de meciuri a reușit Daniel Bîrligea în acest sezon

