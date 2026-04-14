Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, s-a arătat impresionat de evoluțiile lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj.

Internaționalul bosniac a reușit o „dublă” în succesul categoric cu U Craiova, 4-0, fosta sa echipă, și a ajutat-o pe U Cluj să se distanțeze în fruntea clasamentului.

Mihai Stoica, impresionat de Jovo Lukic: „Cel mai bun jucător din campionatul ăsta”

Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lukic, pe care îl consideră cel mai bun jucător la ora actuală din Liga 1.

„Echipa asta poate lua titlul, pentru că are niște jucători cu experiență care nu prea se tem, de la mijloc în sus mai ales. În compartimentul defensiv eu tot mai văd niște vulnerabilități. Uite-l pe Lukic.

Este poate cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Atenție, jucător, nu atacant!

Nu l-am văzut făcând un meci prost. Nu l-am văzut să aibă un meci fără realizări împotriva echipelor bune. Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu știa cum să scape.

Finalizarea rafinată a lui Lukic la golul de 2-0 contra Craiovei. Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Și a avut multe șanse la Craiova. Nu se poate spune că era marginalizat acolo, că a fost bun, dar nu l-au văzut. A avut o grămadă de șanse să joace, dar nu juca. Ce face acum e ireal.

Să câștige U Cluj titlul a fi o surpriză la nivelul celor reușite de Oțelul, Urziceni, Astra, Viitorul. Toate au fost surprize foarte mari”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în U Cluj - U Craiova 4-0

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport