Bad Bunny nu e „doar o altă vedetă” VIDEO. Faimosul rapper l-a uimit pe starul WWE: „Nu toți sunt capabili să facă ce a făcut el” +14 foto
Bad Bunny (Foto: IMAGO)
Alte sporturi

Bad Bunny nu e „doar o altă vedetă” VIDEO. Faimosul rapper l-a uimit pe starul WWE: „Nu toți sunt capabili să facă ce a făcut el”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 15:39
  • Bad Bunny (32 de ani) i-a impresionat pe cei alături de care a intrat în ringul de wrestling.
  • Ce spune The Miz despre faimosul cântăreț din Puerto Rico, în rândurile de mai jos.
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Michael Gregory Mizanin i-a fost adversar lui Bad Bunny la WrestleMania 37, pe 10 aprilie 2021. Rapperul a făcut echipă cu Damian Priest, în timp ce The Miz a luptat alături de John Morrison.

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Bad Bunny l-a impresionat pe The Miz: „N-am văzut pe nimeni să se antreneze mai intens decât el”

The Miz spune că Bad Bunny este responsabil pentru modul în care WWE abordează în prezent meciurile cu vedete.

Datorită efortului depus și abilităților sale, Bad Bunny a stat în ring aproape tot timpul meciului, în loc să se ascundă într-un colț, așa cum făceau participanții celebri din trecut. Și a obținut victoria.

Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE)
Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE)

Galerie foto (14 imagini)

Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE) Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE) Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE) Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE) Bad Bunny a intrat în ring la WrestleMania 37, în 2021 (FOTO: captură YouTube - WWE)
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„Să-ți spun ceva. Când vin vedete în WWE, n-am văzut pe nimeni să se antreneze mai intens decât Bad Bunny pentru a intra în ring.

Nu doar că se antrena, mergea chiar și la Saturday Night Live (n.r. - o emisiune de comedie și satiră). Apoi, venea și se antrena. Adică, literalmente, zbura direct înapoi de la SNL și se antrena. Mergea la premiile Grammy. Apoi, se întorcea imediat să se antreneze.

Era atât de dedicat, iar când intra în ring, era pregătit, iar rezultatele vorbesc de la sine. Ați văzut de ce este în stare, nu toți sunt capabili să facă ce a făcut el.

Părea că va fi doar o altă vedetă, că va fi bun și atât. Dar, urmărindu-i meciul de la WrestleMania 37, îți dai seama că nu este așa”, a declarat The Miz într-un interviu pentru Contralona, potrivit marca.com.

Mulți se ascund, dar Bad Bunny a fost în ring tot timpul, iar motivul pentru care a reușit să facă asta a fost efortul pe care l-a depus. The Miz, luptător WWE

Pe lângă meciul de la WrestleMania 37, Bad Bunny a mai intrat în ring la Royal Rumble 2022, iar în 2023 l-a învins pe Damian Priest într-o luptă de stradă la Backlash, chiar în Puerto Rico.

VIDEO: Bad Bunny, în ring la WrestleMania 37

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