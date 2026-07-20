Balonul de Aur 2026, după Mondial Ce s-a schimbat, care sunt cotele, cine este dat favorit

Finala CM 2026 a transformat radical lupta pentru Balonul de Aur. Într-un sezon în care trofeul individual părea deschis pentru mai mulți jucători după parcursul cluburilor, turneul din SUA, Mexic și Canada a devenit factorul decisiv.

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Istoria arată că un Mondial cântărește enorm în votul pentru Balonul de Aur, iar performanțele din fazele finale pot schimba ierarhiile în câteva zile.

Balonul de Aur 2026, după Mondial. Ce s-a schimbat, cine este dat favorit

După ultimul meci, marea finală Spania - Argentina 1-0, candidatura cea mai puternică pentru adjudecarea Balonului de Aur este cea a lui Lamine Yamal.

Conform cotelor Superbet, situația se prezintă astfel:

Yamal 2.25

⁠Kane 3.50

⁠Rodri 4.00

⁠Messi 5.50

⁠Mbappe 9.00

Lamine Yamal este probabil jucătorul cu cel mai mare potențial din această cursă. La o vârstă fragedă, a devenit una dintre figurile centrale ale Spaniei și a intrat într-o zonă în care comparațiile cu cei mai mari jucători ai generației sale au devenit inevitabile.

Parcursul său la Mondial n-a fost excepțional, fiind mai degrabă șters în primele apariții și neavând prestații memorabile. A încheiat turneul cu un singur gol marcat.

Înainte ca Mondialul să schimbe percepția publică, Harry Kane era printre cei mai puternici candidați datorită realizărilor sale ofensive și sezonului extraordinar la club.

Însă, într-un an cu Cupă Mondială, un sezon fantastic la club poate fi insuficient dacă un rival are un Mondial memorabil.

Rodri este, conform cotelor, abia pe poziția a 3-a. El a fost desemnat MVP la CM 2026 și a bifat combinația care contează cel mai mult într-un an de Mondial: trofeul suprem, un rol important în echipă și recunoaștere individuală.

Totuși, cursa rămâne una dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.

Dacă se pune accent pe cifre, Mbappe și Kane rămân foarte aproape, la fel și Ousmane Dembele, câștigător de Champions League cu PSG, iar dacă e apreciat impactul istoric și evoluția până în finală, Messi nu poate fi exclus.

Până în finală, căpitanul Argentinei a tras echipa după el și a făcut un turneu de senzație. A doborât numeroase recorduri, a dat 8 goluri și 4 assisturi. În marea finală însă, a avut o evoluție ștearsă, în nota echipei.

Înaintea Mondialului, Dembele era văzut de unele publicații ca unul dintre favoriții principali după succesul european al clubului său. Într-un an fără Mondial, profilul lui ar fi fost extrem de puternic. Dar turneul final poate rescrie clasamentele.

Mbappe a încheiat Mondialul ca golgheter, dar Franța a pierdut finala mică, 4-6 cu Anglia, iar Kylian a ratat finala care l-ar fi putut urca în clasamentul favoriților pentru Balonul de Aur.

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