Răzvan Onea (28 de ani), fundașul Rapidului, a aflat în ultimul moment că Andrei Borza (20 de ani) și Jakub Hromada (30 de ani) se vor despărți de clubul giuleștean.

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Fundașul stânga Andrei Borza s-a înțeles cu formația turcă Corum, care a plătit 2,2 milioane de euro în schimbul acestuia.

De cealaltă parte, mijlocașul Jakub Hromada a fost transferat de grecii de la Iraklis Salonic, tot o echipă nou-promovată în primul eșalon.

VIDEO. Răzvan Onea, despre plecările lui Borza și Hromada: „Am crezut că vin la antrenament”

Răzvan Onea nu a știut că cei doi jucători vor părăsi Rapidul chiar după prima etapă din Liga 1.

„Atât lui Borza, cât și lui Hromada le-am urat numai gânduri bune și le ținem pumnii acolo, la noile lor echipe, să facă o treabă bună și să nu uite niciodată că au reprezentat clubul Rapid.

La niciunul dintre cei doi n-am știut absolut nimic. Au venit dimineața, am crezut că vin la antrenament, dar veneau să-și ia la revedere.

Le-am strâns mâna, ne-am îmbrățișat și le-am urat baftă”, a declarat Răzvan Onea la conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani.

În cele trei sezoane petrecute în Giulești, Andrei Borza a jucat 100 de meciuri pentru Rapid în toate competițiile, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere 9 pase decisive.

Jakub Hromada a petrecut 2 ani în Giulești, în care a jucat 54 de meciuri și a marcat 2 goluri.

Răzvan Onea, despre meciul cu FC Botoșani: „Avem nevoie de concentrare maximă”

„Ne dorim asta foarte mult, să ridicăm un trofeu la sfârșitul sezonului, fie că e Cupa, fie că e campionatul, este foarte important pentru noi.

Știm că obiectivul este să ne calificăm în cupele europene, dar în interiorul vestiarului cu siguranță ne dorim un trofeu.

Am început cu dreptul. Toate meciurile vor fi foarte grele, pentru că suntem la început de sezon. Vor fi meciuri echilibrate, în care micile detalii vor face diferența, o fază fixă, o neatenție.

De aceea avem nevoie de concentrare maximă la fiecare meci. Întotdeauna au fost deplasări grele acolo, la Botoșani.

Este greu să câștigi, dar mergem încrezători. Avem un moral foarte bun, suntem într-o formă bună și dacă vom da tot ce avem mai bun pe teren, cu siguranță vom câștiga”, a mai spus fundașul Rapidului.

În prima etapă, Rapid a învins-o la limită pe nou-promovata Sepsi, scor 1-0, după golul marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 88.

De cealaltă parte, FC Botoșani a jucat tot împotriva unei echipe nou-promovate, FC Voluntari. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

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