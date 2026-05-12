Yamal, pro-Palestina VIDEO: Starul de la Barcelona, gest de impact la sărbătorirea titlului + „Săgeți” către Real Madrid și Bellingham

Lamine Yamal (18 ani) a fluturat un steag al Palestinei în timp ce Barcelona sărbătorea titlul câștigat în La Liga.

Starul catalanilor s-a amuzat pe seama unui tricou anti-Real Madrid și i-a răspuns în mod indirect lui Jude Bellingham (22 de ani).

Duminică, Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-0 și și-a asigurat matematic titlul cu numărul 29 în La Liga.

FOTO. Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timpul sărbătoririi titlului

Luni, cei de la Barcelona au ieșit cu autocarul prin oraș pentru a sărbători titlul câștigat în acest sezon. Bucuria a fost și mai mare ținând cont de faptul că succesul a venit chiar în fața marii rivale, Real Madrid.

Catalanii și-au început traseul de la Camp Nou și s-au îndreptat spre centrul orașului, iar pe parcursul drumului au fost întâmpinați de mii de fani.

750.000 de oameni au celebrat câștigarea campionatului de către Barcelona, pe străzile orașului

În timpul sărbătorii, Lamine Yamal, care nu a putut evolua în El Clasico din cauza unei accidentări, a fost fluturat un steag al Palestinei.

Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine. pic.twitter.com/PwELM6aT8u 🇵🇸 — barcacentre (@barcacentre) May 11, 2026

În ultimul an, în Spania au existat numeroase manifestații și gesturi publice de susținere pentru Palestina, printre care și discursul lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de la începutul acestui an.

Și Rayo Vallecano și-a arătat solidaritatea cu Palestina. După victoria din prima manșă din semifinalele Conference League, 1-0 cu Strasbourg, jucătorii echipei spaniole au sărbătorit alături de fani.

La un moment dat, Ilias Akhomach a sprintat în mulțime pentru a lua un steag al Palestinei.

Internaționalul marocan născut în Spania l-a așezat pe gazon în fața echipei, în aplauzele publicului, care a început să scandeze „Free Palestine” (n.r. Palestina Liberă), scrie football-espana.net.

Special mention to Moroccan international Ilias Akhomach who brought the flag to the field. The entire stadium ended up chanting “Free Palestine.” pic.twitter.com/aAsCp91pQN — Leyla Hamed (@leylahamed) May 1, 2026

Un politician, despre Yamal: „Ar trebui să îl apreciem”

Gabriel Rufian, deputat al partidului ERC în Congresul Spaniei, a reacționat imediat după ce Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei.

Politicianul a evidențiat impactul pe care gestul tânărului fotbalist îl poate avea asupra a milioane de oameni.

„Lamine Yamal are 42 de milioane de urmăritori pe Instagram și o influență uriașă asupra altor milioane de oameni din întreaga lume.

Poate că mulți dintre cei care până astăzi erau indiferenți față de ceea ce se întâmplă în Gaza au început acum să condamne genocidul, doar pentru că el a fluturat un steag palestinian.

Fie că acest gest este pe placul unora sau nu, ar trebui să îl apreciem. Bravo lui”, a notat Rufian pe X.

Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo.



Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina.… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 11, 2026

Înainte de a fi deputat, Gabriel Rufian a avut diferite joburi în anumite companii, precum unele de retail, dar acum este considerat a fi unul dintre cele mai importante personaje din zona poltică din Spania, conform russpain.com.

Yamal s-a amuzat pe seama unui tricou anti-Real Madrid

Tot în timp ce sărbătoreau titlul, Lamine Yamal și Joao Cancelo s-au amuzat pe seama unui tricou al Barcelonei pe care scria „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt madridist”.

De asemenea, Yamal i-a răspuns în mod indirect, pe Instagram, lui Jude Bellingham.

Într-un story postat luni, starul Barcelonei a postat un videoclip în care sărbătorește golul de 2-0 marcat de Ferran Torres.

Yamal a scris și mesajul „Vorbele sunt ieftine”, alături de șapte emoticoane care plâng.

Mesajul lui Lamine Yamal. Foto: captură Instagram/@lamineyamal

Pe 26 octombrie 2025, după victoria lui Real Madrid în El Clasico, scor 2-1, Jude Bellingham a publicat pe Instagram mesajul „Vorbele sunt ieftine. Hai, Real Madrid!”, conform marca.com.

Mesajul a fost interpretat atunci ca o înțepătură la adresa lui Lamine Yamal, care postase înainte de acel meci o imagine cu mai mulți suporteri ai Realului în spatele său care îl huiduiau.

"GRACIAS A DIOS NO SOY MADRIDISTA" 💣



La camiseta con la que posó Lamine Yamal celebrando LALIGA del FC Barcelona 💥 pic.twitter.com/gK0S9fhL9j — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 11, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport