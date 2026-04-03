Spectacol pe Camp Nou! Barcelona a zdrobit Real Madrid și a stabilit un record de asistență pe stadionul proaspăt renovat

Barcelona - Real Madrid 6-0. El Clasico care s-a disputat joi, în returul sferturilor Ligii Campionilor la fotbal feminin, a stabilit un nou record de asistență după renovarea stadionului Camp Nou.

Echipa feminină a Barcelonei a trecut cu scorul de 12-2 la general de Real Madrid și s-a calificat în semifinalele UCL, acolo unde va da peste Bayern.

Deși jucătoarele catalane și-au asigurat calificarea încă din tur, atunci când au învins-o pe Real Madrid cu scorul de 6-2, fanii au vrut să-și susțină echipa și în returul de pe Camp Nou. Și au venit în număr mare!

El Clasico feminin a stabilit un nou record de asistență pe Camp Nou, după renovări

Fanii au luat cu asalt Camp Nou pentru a putea vedea derby-ul dintre Barcelona și Real Madrid, din sferturile Ligii Campionilor la fotbal feminin.

Jucătoarele catalane au făcut spectacol și în retur și s-au impus cu 6-0, reușind să se califice fără mari emoții în semifinale.

În tribunele stadionului Camp Nou au fost nu mai puțin de 60.067 de spectatori, stabilindu-se, astfel, un nou record de asistență după renovarea arenei , scrie sport.es.

Partida de joi împotriva jucătoarelor de la Real Madrid a fost cel de-al nouălea meci disputat de echipa feminină a Barcelonei pe Camp Nou și primul din 2023 încoace, din cauza lucrărilor de renovare.

Meciurile echipei feminine din Barcelona au stabilit, de-a lungul timpului, două recorduri de asistență:

Barcelona - Wolfsburg (2022, UWCL) - 91.648 de spectatori

Barcelona - Real Madrid (2022, UWCL) - 91.553 de spectatori

În partida joi, pentru Barcelona au marcat Alexia Putellas ('8), Caroline Graham ('16, '55), Irene Paredes ('27), Ewa Pajor ('34) și Esmee Brugts ('74).

VIDEO. Barcelona F - Real Madrid F 6-0

Al patrulea meci după obținerea autorizației de la Primărie

Pe 15 martie, Primăria a acordat Barcelonei autorizația de lucrări 1C. După câteva luni de eforturi birocratice, clubul a reușit să redeschidă Tribuna Nord și să mărească capacitatea totală a stadionului la 62.000 de locuri.

De atunci s-au disputat patru meciuri ale Barcelonei: trei ale echipei masculine și unul al echipei feminine. În afară de El Clasico feminin de joi, s-au mai disputat:

5-2 vs Sevilla (15 martie, La Liga) – 56.483 spectatori

7-2 vs Newcastle (18 martie, UCL) – 56.662 spectatori

1-0 vs Rayo Vallecano (22 martie, La Liga) – 56.812 spectatori

Pentru echipa masculină antrenată de Hansi Flick urmează derby-ul cu Atletico Madrid de sâmbătă, de la ora 22:00, din etapa 30 din La Liga. partida poate fi urmărită live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Barcelona este lider în La Liga, cu 73 de puncte acumulate, la patru lungimi distanță de Real Madrid, ocupanta locului secund.

