Afiș controversat în Madrid Kings League, promovat cu un atac mascat la Arbeloa. Lui Casillas nu i-a venit să creadă: „Pique, cât de mult îți place să provoci!”

Rivalitatea Barcelona - Madrid nu cunoaște limite. Deși retras din fotbal în 2022, Gerard Pique încă adoră să-i provoace pe madrileni.

Fostul fundaș catalan l-a atacat pe antrenorul lui Real, Alvaro Arbeloa, printr-un afiș uriaș în centrul Madridului.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Pique a intrat în afaceri. În 2022, a creat Kings League, o competiție nouă de fotbal în 7 prin care și-a propus să redefinească entertainmentul sportiv.

Afiș provocator în centrul Madridului. Pique, atac la Arbeloa!

Kings League a ajuns la a 6-a ediție. Iar promovarea e făcută în stilul care-l definește pe Pique. Un afiș uriaș pe chiar pe Gran Via, din Madrid, cu un joc de cuvinte în spaniolă, prin care face referire la „cono”, poreclă pe care i-a dat-o lui Arbeloa, sugerând că e la fel de eficient în bandă cum e un jalon la antrenamente.

„No somos tan cono cidos. Pero lo seremos. La Kings vuelve el 1 de marzo” (n.r. - Nu suntem atât de cunoscuți. Dar vom fi. Kings se întoarce pe 1 martie).

Buenos días, Madrid 👋 pic.twitter.com/TdKHPg8WXc — Kings League Spain (@KingsLeague) February 25, 2026

Mai exact, Pique a decis să reaprindă un conflict care părea încheiat, cu Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid și fost coleg cu fundașul catalan la naționala Spaniei, scrie marca.com.

În 2015, după un schimb aprins de replici pe social media, Pique a popularizat porecla „cono-cido” pentru a-l ironiza pe Arbeloa, pe care l-a retrogradat de la „prieten” la simplu „cunoscut”.

Arbeloa se autoproclamă prietenul meu, dar este doar o cunoștință Gerard Pique, în 2015

Lui Iker Casillas nu i-a venit să creadă: „Cât de mult îți place să provoci!”

Pique i-a arătat afișul uriaș din Madrid lui Iker Casillas, fostul portar al madrilenilor, și el implicat în proiectul Kings League. Reacția acestuia? A izbucnit în râs: „Cât de mult îți place să provoci!”.

Pique s-a apărat râzând: „Îți jur că mi-au dat-o azi să o aprob. Am aprobat-o, dar habar n-aveam despre ce e vorba”.

