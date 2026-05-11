- BARCELONA - REAL MADRID 2-0. Fanii catalanilor i-au ironizat pe jucătorii și pe antrenorul rivalei după evenimentele din săptămâna care a precedat El Clasico.
Cu doar câteva zile înaintea duelului care a decis titlul în La Liga, Federico Valverde (27 de ani) și Aurelien Tchouameni (26 de ani) au avut două altercații la baza de antrenament a „galacticilor”.
Uruguayanul a ajuns la spital cu o leziune la cap, care l-a făcut să rateze partida de pe Camp Nou, în timp ce mijlocașul francez a fost titular duminică seară.
Fanii Barcelonei, ironii virale la adresa jucătorilor rivalei: „Bateți-vă!”
Fanii Barcelonei au profitat de situația tensionată din vestiarul madrilenilor și i-au ironizat pe jucătorii echipei antrenate de Alvaro Arbeloa.
„Bateți-vă! Bateți-vă!” s-a auzit pe Camp Nou, la încălzire și în timpul meciului.
Alvaro Arbeloa nu a scăpat: „Jalonule, rămâi!”
Recent, presa din Spania a scris că Alvaro Arbeloa a pierdut definitiv controlul vestiarului de la Real Madrid, iar mai mulți fotbaliști au început să-l numească „jalon”, cum i-a spus Gerard Pique după un conflict pe când erau jucători.
Unele episoade s-au petrecut chiar în timpul meciurilor, jucătorii fiind surprinși punându-și mâna la gură pentru a-l ironiza pe tehnician fără să li se poată citi pe buze ce spun.
În acest context, fanii Barcelonei nu au ratat ocazia de a-l ironiza pe antrenorul rivalei, afișând mesaje și scandând la adresa acestuia.
„Jalonule, rămâi (n.r. la Real)!”, au scandat suporterii de pe Camp Nou, ridicând „japoneze” cu afișe cu diferite modele de jaloane.
Instalat pe banca Realului după demiterea lui Xabi Alonso, e de așteptat ca Alvaro Arbeloa să părăsească echipa la finalul acestui sezon, „galacticii” bifând un sezon fără trofee câștigate, primul din 2021 încoace.