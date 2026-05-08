Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Valverde (dreapta) și Tchouameni, la Real - Bayern. Olise era locul fracturii dintre madrileni. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 18:24
  • Valverde și Tchouameni și-au aflat pedeapsa din partea clubului Real Madrid
  • Ei sunt reprezentanții celor două tabere aflate în conflict în același vestiar. Un conflict declanșat în toamnă, avându-l la mijloc pe antrenorul Xabi Alonso. 

Ce se întâmplă la Real Madrid este șocant. Doi jucători, Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, s-au bătut, primul a ajuns la spital, rănit, ratează El Clasico din această cauză, iar clubul a deschis o anchetă.

18:15 Amenzi-record pentru Valverde și Tchouameni: 500.000 de euro fiecare

Clubul a emis un comunicat oficial în această seară:

„Real Madrid CF anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea unui dosar disciplinar ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii au apărut astăzi în fața anchetatorului.

În timpul discuției, jucătorii și-au exprimat profundul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul altuia.

De asemenea, și-au cerut scuze clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic și fanilor și ambii s-au pus la dispoziția lui Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o consideră potrivită.

Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o sancțiune financiară de cinci sute de mii de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”.

12,5 milioane de euro
anual încasează Tchouameni la Real Madrid, în timp ce Valverde are 16,7 milioane

Știrea inițială

Anchetă la Real: Valverde și Tchouameni riscă până la concediere

De fapt, era a doua lor confruntare. Declanșată, susține Marca, de acuzația făcută de uruguayan, că francezul ar fi dezvăluit presei conflictul lor inițial.

Un jurnalist de la Radio COPE, Melchor Ruiz, spune ce riscă Valverde și Tchouameni, conform regulamentului blanco.

  • Suspendare 3-10 meciuri pentru abatere gravă (inclusiv salariu neplătit). 
  • Suspendare 11-20 meciuri sau chiar concediere disciplinară pentriu abatere foarte gravă. 

Războiul care a fracturat Real Madrid. Valverde și Tchouameni sunt în tabere rivale

Acest dublu impact Valverde - Tchouameni (precedat de scandalul Rudiger - Carreras) evidențiază o situație critică în vestiarul madrilen.

Un vestiar fracturat, rupt în două încă din octombrie, subliniază Marca. Totul a pornit de la Xabi Alonso.

O parte a echipei l-a combătut pe antrenor, reproșându-i metodele de pregătire, intensitatea tactică, analizele video extenuante.

Xabi Alonso a căzut victimă taberei care-l contesta în vestiarul madrilen. Foto: Imago
Xabi Alonso a căzut victimă taberei care-l contesta în vestiarul madrilen. Foto: Imago

Valverde, Vinicius și Bellingham erau printre contestatari. Tchouameni era în tabăra celor care-l susțineau pe Alonso.

Antrenorul, stupefiat de reacția starurilor, spunându-le „Nu știam că vin la o creșă”, a fost demis și înlocuit temporar de Alvaro Arbeloa, dar situația nu s-a schimbat deloc.

Vestiarul a rămas la fel de divizat. Arbeloa nu are nicio putere, nu poate reuni cele două tabere. Și toate scandalurile din ultimul timp au fost declanșate de acest conflict.

Perez caută un antrenor cu autoritate. Se întoarce Mourinho?

Președintele Florentino Perez caută un nou antrenor pentru viitorul sezon.

Mulți susțin la Madrid că varianta întoarcerii lui Jose Mourinho prinde tot mai mult contur. Tocmai pentru că e un tehnician autoritar, care ar putea reuși să-i facă pe jucători să urmeze aceeași direcție.

Mourinho, pe vremea când antrena Madridul. Foto: Imago
Mourinho, pe vremea când antrena Madridul. Foto: Imago

Mou, 63 de ani, care nu și-a prelungit contractul cu Benfica, a pregătit Real în perioada 2010-2013.

Nu a cucerit însă decât trei trofee: LaLiga (2012), Copa del Rey (2011) și Supercupa Spaniei (2012).

