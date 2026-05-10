La un pas de bătaie pe Camp Nou! FOTO. Furie la Barcelona - Real Madrid: jucătorii s-au încăierat pe gazon » De la ce a pornit totul

BARCELONA - REAL MADRID 2-0. Conflict pe Camp Nou! Jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit pe gazon în repriza secundă.

Barcelona și Real Madrid s-au întâlnit pe Camp Nou în ultimul „El Clasico” al acestui sezon. Catalanii aveau nevoie de un punct pentru a deveni matematic din nou campioni în La Liga.

BARCELONA - REAL MADRID. Conflict pe Camp Nou între jucătorii celor două echipe

În contextul tensiunilor care au avut loc în vestiarul „galacticilor”, Federico Valverde ajungând la spital după un conflict fizic cu Aurelien Tchouameni, un nou conflict, deși nu de aceeași anvergură, s-a produs în „El Clasico”.

În minutul 51, Raul Asencio l-a faultat în apropierea careului Barcelonei pe Ferran Torres, apoi a dat cu piciorul în minge după fluierul arbitrului, abatere care se sancționează cu cartonaș galben.

În timp ce arbitrul se îndrepta spre acesta pentru a-i acorda „galben”, între Asencio și Dani Olmo a existat un scurt dialog, iar fotbalistul catalan l-a împins pe fundașul Realului.

Vinicius, aflat chiar lângă cei doi, a reacționat cu furie, împingându-l la rândul său pe Olmo. Atunci, aproape toți fotbaliștii s-au strâns în acea zonă a terenului.

Deși s-a produs un meleu în careul catalanilor, situația s-a calmat rapid, în final Olmo și Asencio fiind sancționați de „centralul” Alejandro Hernandez cu câte un cartonaș galben.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport