„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Ștefan Bană. Foto: Sport Pictures
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 22:09
  • Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, a venit cu un punct de vedere din partea clubului, în legătură cu excluderea din lot a lui Ștefan Bană, care a plecat apoi de la echipă.

Bană s-a despărțit, duminică, de Oțelul Galați, iar ulterior a venit cu o explicație pentru cele întâmplate. Jucătorul susține că asculta muzică la maximum în cameră, în cantonament, iar Diego Zivulic, căpitanul Oțelului, i-ar fi trimis un mesaj prin care îi cerea să dea volumul mai încet.

Fotbalistul susține că nu a văzut mesajul, iar colegul său ar fi venit la ușa camerei și încercând să o spargă.

Cristi Munteanu: „Nu ai voie să faci așa ceva!”

Acum, oficialul gălățenilor a venit cu o altă versiune a întâmplării din cantonament.

„Eu pun totul pe seama vârstei, pe seama tinereții lui Bană. Dar nu poți să faci așa ceva chiar înaintea unui meci atât de important pentru soarta clubului nostru.

Nu cred că dacă era la Universitatea Craiova și-ar fi permis să facă asta! Nu ai voie să faci așa ceva. Gravitatea este că a făcut asta, că asculta muzică la maxim, când echipa era la odihnă, cu două ore și ceva înainte de un meci în care, din câte știu, el urma să fie titular.

E un copil care are foarte multe calități și care poate ajunge un jucător de valoare, dar să aibă grijă la comportament, că nu se face așa ceva! Da, a fost cum a povestit el pe rețele, Zivulic i-a dat mesaj, nu i-a răspuns, a venit la ușă, a strigat, tot nu i-a răspuns.

Dar nu era la ușă doar Zivulic, erau și maseuri, erau și alții din staff. Normal că au spart ușa. Bană zice că s-a speriat și cred că s-a speriat. Dar nu se mai putea. A pus muzică de operă, urla o soprană de se auzea în tot stadionul.

Cum să faci așa ceva cu doar câteva ore înainte de un meci în care ne jucam viitorul în Superligă?! Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit-o grav!”, a declarat Cristi Munteanu, potrivit gsp.ro.

Cristi Munteanu: „După acest episod, normal că l-am exclus din lot”

Totodată, oficialul a transmis că excluderea din lot a fost o consecință firească și susține că Bană nu a fost lovit sau jignit.

„După acest episod, normal că l-am exclus din lot, până la finalul sezonului. Oricum, el era doar împrumutat de la Universitatea Craiova, noi avem doar 30 la sută din drepturile lui federative. El a și plecat acasă.

Nu ne trebuia nouă așa ceva, în condițiile în care eram într-un stres enorm, înainte de partida cu Farul. Iar ce a scris el despre Cristi Sârghi, că l-ar fi făcut «nebun», nu are cum să fie adevărat! Cristi nu și-ar fi permis așa ceva.

A urcat și el acolo, când s-a spart ușa. Nu l-a bătut nimeni, nu s-a pus problema. Dar să faci asta, să trezești toți colegii, nu se face! Plus că Sârghi i-a fost permanent alături lui Bană, în perioada în care a suferit acea depresie.

Iar noi, clubul, l-am tratat ca pe un copil de-al nostru. Să aibă grijă de el! Că are calități extraordinare, dar acum nu știu ce l-a apucat!”, a mai spus Munteanu.

