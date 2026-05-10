Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar de la FCSB, a prefațat partida cu Unirea Slobozia, din etapa a opta a play-out-ului.

FCSB - Unirea Slobozia se joacă luni, 11 mai, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Sigură de calificarea la barajul pentru Conference League, campioana en-titre din Liga 1 o va întâlni pe Unirea Slobozia, o echipă rănită în acest moment.

Ialomițenii se află pe loc retrogradabil, la egalitate cu Hermannstadt, echipă aflată pe loc de baraj. Unirea a primit o veste proastă în cursul zilei de sâmbătă: a pierdut și apelul formulat după ce nu a obținut licența pentru sezonul următor de Liga 1.

Ilie Lemnaru, președintele Unirii, a anunțat că echipa va merge la TAS pentru a contesta decizia Federației.

Lucian Filip, înainte de FCSB - Unirea Slobozia: „Istoricul ne-a arătat că avem probleme cu orice echipă”

Înainte de partida din etapa a opta a play-out-ului, Lucian Filip a declarat:

„Întâlnim o echipă care are o situație destul de incertă, atât prin prisma punctelor, a clasamentului, cât și a licenței. Ne dorim foarte mult să profităm de acest lucru, mai ales că venim după o înfrângere. Probleme de lot nu sunt, în afară de cele pe care le știți.

La Miercurea Ciuc, jocul a arătat în multe momente mai mult ca un meci de pregătire decât unul oficial. Cu toate astea, ne-am creat foarte multe ocazii, am avut posesie foarte bună, multe șuturi, dar, din păcate, n-am reușit să marcăm.

Istoricul scurt din acest sezon ne-a arătat că avem probleme cu orice echipă, indiferent de poziția din clasament.

Săptămâna asta a decurs normal, i-am simțit bine pe băieți, îi simt că sunt conectați, dar cu cât trece timpul, cu cât se apropie momentul barajului, e clar că va crește și presiunea”.

Mă interesează foarte mult terenul, la Miercurea Ciuc ne-a dezavantajat foarte mult gazonul, pe Ghencea sigur va fi mai bun și vom putea să ne desfășurăm jocul. Lucian Filip

Lucian Filip a fost întrebat dacă jucătorii sunt deja cu gândul la barajul pentru Conference League.

„(n.r. - Jucătorilor le zboară gândul la baraj?) Normal că te gândești, mai ales că meciurile nu mai contează atât de mult în clasament, fără să vrei te gândești.

Prin aceste meciuri de baraj, putem să salvăm măcar jumătate din rezultatele slabe”, a mai spus Lucian Filip.

Lucian Filip: „Nu trebuie să vedem noul antrenor ca pe un salvator”

Interimarul de la FCSB a vorbit și despre venirea unui nou antrenor la echipă, dar și despre acest final de sezon, după o stagiune complet dezamăgitoare a „roș-albaștrilor”.

„(n.r. - Cât de tare așteaptă jucătorii să se termine acest sezon?) Mi-e greu să spun, mai degrabă jucătorii ar trebui să zică. E clar că așteptăm un antrenor cu licență PRO, dar, în același timp, fiind timpul foarte scurt, imediat o să vină meciul, nu trebuie să-l vedem ca pe un salvator.

El trebuie să vină, să se adapteze cât mai repede și să pună umărul la situația care este acum. Timpul este foarte scurt, probabil că un antrenor își va putea face «mâna» în perioada de pregătire, unde ai două antrenamente pe zi, mult mai mult timp de pregătire, în perioada asta scurtă e greu.

Se poate lucra și cu un antrenor (n.r. - român), dar faptul că am avut rezultate foarte bune cu un antrenor străin, cumva ar fi o mutare logică. De ce să nu aducem tot antrenor străin? Să vină cu lucruri noi, poate cu o mentalitate nouă, și sunt sigur că ar ajuta echipa”.

Discuții individuale avem aproape în fiecare zi cu anumiți jucători, în funcție de cum considerăm noi. Feedback-ul lor, ce am văzut, nu și-au pierdut speranța, ei cred că putem duce la bun sfârșit obiectivul care ne-a mai rămas. Și eu am mare încredere că vom face acest lucru. Lucian Filip

Întrebat despre jucătorii care ar putea pleca în această vară de la FCSB, Lucian Filip a declarat:

„Nu cred că ar fi corect din partea mea să vorbesc acum de jucătorii care vor pleca sau vor rămâne, am văzut ce a declarat și patronul în presă, e normal ca el să se gândească, fiecare patron își face bugetul înainte de noul sezon, dar foarte mult nu aș vrea să vorbesc pe treaba asta.

Nu am simțit tensiune, nu. Indiferent de situație, să presupunem că un jucător nu ar continua, el oricum trebuie să se pregătească.

Din punctul meu de vedere, ar trebui ca în momentul în care intră pe teren să-l facă pe patron să se răzgândească și să continue de la vară, cred că așa ar fi normal și sănătos să gândească”.

Filip a spus câteva cuvinte și despre barajul pentru cupele europene și a făcut chiar și o glumă atunci când a fost întrebat cu ce echipă din play-off și-ar dori să joace FCSB.

„În funcție de rezultatul de acum, că joacă Botoșani cu Petrolul, indiferent de situație, eu mi-aș dori ca echipa noastră să joace exact cum juca și anul trecut.

Adică să avem jocul nostru de posesie, să jucăm rapid și să marcăm goluri aproape din orice fază. (n.r. - pe cine preferă în finala barajului, Dinamo sau Rapid) Eu aș vrea FCSB de anul trecut, pe aceia să-i întâlnim”.

Lucian Filip a fost întrebat de către reporteri dacă i s-a adus la cunoștință că Mirel Rădoi ar dori să transfere jucători de la FCSB la Gaziantep în această vară.

Răspunsul antrenorului interimar al „roș-albaștrilor” a fost: „Chiar nu știu nimic de acest lucru”.

Recent a apărut în spațiul public informația conform căreia Rădoi ar dori să îl transfere la Gaziantep pe Vlad Chiricheș, fotbalist intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali, care va părăsi echipa în vară.

