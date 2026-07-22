L-a impresionat pe Panduru  Sfat pentru fundașul din Liga 1 care e aproape de un transfer în Anglia: „Să nu uite asta”
Andrei Coubiș
Superliga

L-a impresionat pe Panduru Sfat pentru fundașul din Liga 1 care e aproape de un transfer în Anglia: „Să nu uite asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 17:35
  • Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) a vorbit despre potențiala plecare a lui Andrei Coubiș (22 de ani) de la U Cluj, după doar 7 luni.
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Venit la începutul anului sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiș a fost transferat definitiv de „șepcile roșii” în această vară în schimbul a doar 150.000 de euro.

Fundașul ar fi acum aproape de un transfer la Lincoln City, care a promovat în Championship după 65 de ani de așteptare.

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Basarab Panduru, uluit de Andrei Coubiș: „Nu îmi aduc aminte de asemenea explozie la un jucător”

După mai multe runde de negocieri, U Cluj ar fi acceptat oferta de 3 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.

Basarab Panduru a rămas plăcut impresionat de evoluțiile lui Andrei Coubiș și i-a oferit un sfat prețios fundașului central.

„Nu îmi duc aminte de asemenea explozie la un jucător. Dar la el s-a văzut de la primul meci la U Cluj, de atunci am zis că e foarte bun pentru România!

Trebuie să meargă unde poate prinde minute. Coubiş de când l-ai văzut prima dată ai zis că o să fie jucător de națională, are fizic bun și tehnică.

Pe mine m-a impresionat. Dar să nu uite că fizicul lui prin Anglia îl cam au toți, aici la noi nu”, a spus Panduru, conform primasport.ro.

Cel mai bine, zic eu, să se ducă unde joacă meci de meci, dacă te duci la Trabzonspor și ai pe cineva mai „mare” în față nu are sens. La vârsta lui te duci să joci. Victor Angelescu, președinte Rapid

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5 pen. La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro.

Crescut de Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, însă nu a reușit să se impună. În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, alături de care a încheiat campionatul pe locul 2.

După e a refuzat timp de 4 ani să mai reprezinte România la nivel internațional, Coubiș a revenit anul acesta asupra deciziei, fiind convocat în premieră la echipa mare, unde a adunat 3 selecții.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

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